Lo spazio cloud può essere visto come la versione moderna di chiavette USB e hard disk esterni: uno spazio dove tenere una copia dei propri file, così da non perderli nel caso di danni al nostro PC, sempre accessibile purché si abbia una connessione Internet. Si tratta di un qualcosa che ormai è parte delle nostre vite da tempo e, se ci pensate, molti di noi lo usano magari senza nemmeno saperlo: per fare un esempio, Google Foto di Android e Foto di iOS sono app che salvano le immagini sul cloud, così da renderle sempre disponibili all’utente ma, al tempo stesso, liberare spazio sul dispositivo cancellando quelle più vecchie dalla memoria interna.

Il problema principale del cloud però è proprio lo spazio a disposizione, che molto spesso finisce in fretta. L’ideale sarebbe avere molti GB a disposizione, ma per farlo bisogna pagare un abbonamento mensile, non sempre economico. Per nostra fortuna non è sempre così: da oggi infatti il servizio cloud Internxt offre spazio cloud a vita scontato del 50%, un’offerta davvero difficile da farsi scappare.

Internxt è un servizio di cui vi abbiamo già parlato in passato e che abbiamo avuto modo di provare, rimanendo piacevolmente sorpresi. È accessibile sia tramite browser web che attraverso app dedicate per PC, smartphone e tablet, che permettono anche di accedere ai file offline scegliendo quali salvare sul dispositivo. L’interfaccia è facile da usare perché molto intuitiva, caratteristica che rendere il servizio adatto a qualsiasi tipo di utente, compresi i più disordinati: è presente una comodissima funzione di ricerca per trovare i file.

Altro punto molto importante a favore di Internxt riguarda privacy e sicurezza, tenuti in fortissima considerazione dall’azienda che adotta un approccio zero-knowledge. In questo modo, i file che verranno caricati sul cloud vengono crittografati ancora prima dell’upload con un modello AES-256 CTR, per cui l’utente è l’unico ad avere la chiave di decriptazione. In parole semplici, se anche il servizio dovesse subire un attacco hacker e i vostri file venissero rubati, i malintenzionati non sarebbero in grado di accedervi. Non manca poi l’autenticazione a due fattori, al giorno d’oggi davvero indispensabile.

A tutto questo si aggiunge la comodità di una licenza a vita, che non dovrete rinnovare ogni anno. Con l’enorme sconto offerto da Internxt da oggi fino al prossimo 24 aprile potrete accedere ai piani a un prezzo davvero convenientissimo, impossibile da farsi sfuggire. Qui sotto vi lasciamo i dettagli:

Insomma, una promozione davvero allettante che vi consente di usufruire di una serie di servizi indispensabili al giorno d’oggi e che vi farà dire addio all’ansia di non avere abbastanza spazio per fare il backup del vostro telefono, tenere al sicuro i vostri dati o salvare tutte le vostro foto preferite, senza doverle suddividere in tanti servizi cloud diversi per non doverne cancellare alcune. Nel caso foste interessati, vi invitiamo a cliccare sul link sottostante per ulteriori dettagli e procedere all’acquisto.