State pensando di acquistare un nuovo notebook, tablet o smartphone e desiderate prodotti top di gamma, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche offerte proposte da Comet per lo Speciale Apple, dato che fino al 26 aprile troverete tantissimi articoli dell’iconico brand della Mela scontati fino al 26%!

Dai magnifici MacBook Air agli ultimi modelli di iPhone, passando per iPad e AirPods, il catalogo di prodotti disponibili a prezzi da outlet è veramente variegato, quindi troverete sicuramente degli articoli che fanno al caso vostro. Inoltre, potrete decidere di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PaylPal, rendendo le vostre spese ancor più accessibili.

Tra i prodotti più interessanti dello Speciale Apple vi è senza dubbio il MacBook Air 13″ con Chip M1, in offerta a soli 899,00€ invece di 1.229,00€. Sottile, leggero e potente, questo notebook diventerà il perfetto alleato per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento, rappresentando un prodotto top di gamma eccellente ma consentendo di risparmiare rispetto al modello più recente della linea, ovvero l’M2.

Il Chip M1, creato appositamente per questo dispositivo, vi garantirà prestazioni estremamente rapide e senza alcun rallentamento. Riuscirete, dunque, a utilizzare anche i programmi più pesanti, come quelli per la grafica o il video editing, il tutto senza pesare sulla batteria. Il MacBook Air ha un’autonomia fino a 18 ore, consentendovi quindi di utilizzare il notebook tutto il giorno senza dovervi preoccupare di collegarlo alla rete elettrica.

Non possiamo, infine, non menzionare il magnifico display retina con risoluzione 2560 x 1600 pixel, il quale trasmetterà immagini con un livello di dettagli e realismo incredibili, con colori brillanti e ricchi di contrasti. Il MacBook Air regolerà in automatico il bilanciamento del bianco in base all’ambiente in cui vi trovate, donando allo schermo una luminosità più naturale che non affaticherà i vostri occhi.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti Apple in sconto sul sito di Comet, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle promozioni il prima possibile, dato che dureranno pochi giorni!

