Tech Armony ha da poco svelato Spectrum Nano, un piccolo monitor pensato per gli amanti delle console portatili del calibro di Steam Deck o Nintendo Switch. Si tratta nello specifico di un pannello touch screen con frequenza d’aggiornamento massima di 165Hz e diverse tipologie di connessioni, che consentono di utilizzarlo anche in altri ambiti, come il lavoro o la creazione di contenuti, dato che, oltre alle console, è infatti possibile collegarlo anche a un portatile o tablet.

Il monitor sarà acquistabile nelle quattro varianti Spectrum Nano 4K, Nano 2K, Nano 120 e Nano. Le versioni 4K e Nano offrono frequenza d’aggiornamento di 60Hz, mentre i modelli 2K e 120 raggiungono rispettivamente 165Hz e 120Hz. Il prodotto sembra abbastanza leggero, pesando poco meno di un chilogrammo, ed ha uno spessore di soli 9,5mm, che gli consente di essere facilmente riposto nello zaino, in valigia o all’interno di una custodia apposita. Il display ha una diagonale di 15,6 pollici e ampi angoli di visualizzazione da 178°, oltre a una luminosità massima di 300 nit e una tecnologia anti-sfarfallio che consente di migliorare la fluidità delle immagini.

Fonte: Tech Armony

La connettività di Spectrum Nano include porte USB Type-C e HDMI, oltre una Mini DisplayPort, fungendo anche da hub di ricarica per altri dispositivi. Ha una batteria integrata di 5000mAh con cui è possibile raggiungere fino a 4 ore di utilizzo, a seconda delle impostazioni e della luminosità. La scocca è realizzata in lega d’alluminio ed è dotata al suo interno anche di un raffreddamento passivo e due altoparlanti integrati stereo da 2W, sebbene questi ultimi, stando alle prime recensioni, avrebbero un’equalizzazione piuttosto povera di bassi, tendendo ad enfatizzare troppo le frequenze alte. Fortunatamente è anche presente un’uscita da 3,5mm per il collegamento di cuffie o auricolari.

Spectrum Nano è per ora disponibile attraverso una campagna su Indiegogo ai rispettivi prezzi di 189€ e 213€ per le versioni 1080p da 60Hz e 120Hz, e 275€ e 284€ per i modelli 2.5K da 165Hz e 4K da 60Hz.