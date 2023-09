Dopo ASUS e Lenovo, anche HP ha creato il suo portatile pieghevole. Si chiama HP Spectre Foldable, è dotato di hardware moderno (ma non di ultima generazione) e vuole competere con ASUS Zenbook 17 Fold e Lenovo ThinkPad X1 Fold, ma il prezzo proibitivo lo mette già in difficoltà: parliamo infatti di 5000 dollari.

A disposizione abbiamo un processore Intel Core i7-1250U di penultima generazione, 16GB di RAM LPDDR5-5200, SSD NVMe da 1TB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 tramite scheda di rete Intel AX211 e batteria da 94,3 WHr. Lo schermo è un 17 pollici OLED touchscreen con formato 3:4, risoluzione 1920 x 2560 pixel e certificazione IMAX Enhanced.

Credit: HP

È l’unica configurazione disponibile, identica a quella del pieghevole di ASUS, che però costa 1500 dollari in meno. HP Spectre Foldable può essere usato in tre modi: tablet, laptop e desktop, che prevede di sfruttare tutto lo schermo, tenuto in piedi dallo stand integrato, con la tastiera appoggiata alla scrivania. Un vantaggio del modello di HP è che, a differenza di quello ASUS, può essere usato con uno stilo, quindi chi prende appunti o disegna avrà parecchio spazio da sfruttare per scrivere, o dare sfogo alla propria creatività.

La modalità laptop funziona esattamente come vi aspettate: lo schermo si piega e la tastiera si appoggia sulla parte bassa, appoggiata alla scrivania, lasciando libera una porzione di display con diagonale da 12,3 pollici. La tastiera può anche scorrere verso il basso, così da ampliare lo schermo fino a 14 pollici.

In termini di design, il portatile segue le linee minimali ed eleganti a cui ci ha abituato la linea Spectre negli ultimi anni. Lo chassis è in magnesio (riciclato per il 90%) e pesa solo 1,35kg, mentre con la tastiera si arriva a 1,62kg. Completamente aperto misura 376,1 x 277,05 x 8,5 mm, che diventano 277,05 x 191,31 x 21,4 mm da chiuso.

Credit: HP

Le cerniere, estremamente importanti in un prodotto come questo, sono collegate a piastre di metallo che supportano il display e a detta dell’azienda “rispettano gli stessi standard di qualità degli altri prodotti HP”. La batteria è divisa a metà tra i due schermi, così da bilanciare il peso.

Il nuovo HP Spectre Foldable è senza dubbio un prodotto all’avanguardia, ma 5000 dollari sono davvero tantissimi ed è difficile giustificarli, anche per un prodotto esclusivo e innovativo come questo. E voi, lo comprereste oppure no?