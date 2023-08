Se volete fare un grosso salto di qualità, acquistando un monitor da gaming ad alta definizione e dal design raffinato, l’attuale Amazon Gaming Week ha in serbo per voi un’offerta imperdibile. Il monitor in questione è niente poco di meno che il Benq Mobiuz Ex3210U, un modello che richiede una spesa importante per portarselo a casa, spesa che però è stata ridotta di oltre 250,00€, permettendovi di acquistarlo a 748,99€ invece di 981,99€.

È importante sottolineare che i 981,99€ rappresentano già uno sconto rispetto al prezzo originale di questo monitor, il quale è ancora più elevato. Quindi, l’offerta risulta essere ancora più vantaggiosa di quanto possa apparire.

Le caratteristiche tecniche di questo monitor si collocano nella fascia alta del mercato e, unite a un’elegante progettazione, fanno sì che questa sia una scelta di prim’ordine per gli appassionati, compresi quelli in possesso di una PS5. Questo modello, infatti, risulta pienamente compatibile con la console giapponese di ultima generazione, e anche se non viene menzionata, la compatibilità c’è anche per la controparte Xbox Series X/S, grazie al supporto VRR e alla larghezza di banda piena di 48 Gbps.

Una caratteristica che spicca in questo monitor è la frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questo valore, sebbene non appaia rivoluzionario di per sé, diventa straordinario considerando la sua applicazione fino alla risoluzione 4K. Inoltre, tra le peculiarità del Benq Mobiuz Ex3210U emerge il microfono integrato. Quest’ultimo si rivela pratico per comunicare con gli altri senza ricorrere a cuffie o ad altre periferiche esterne.

Da sottolineare che il microfono è dotato di un chip basato su modelli di apprendimento automatico, offrendo la capacità di sopprimere i rumori di sottofondo indesiderati, consentendo un’esperienza di ascolto nitida e priva di distrazioni. Insomma, un monitor che si spinge oltre il tradizionale utilizzo di tale periferica, offrendo funzionalità avanzate che arricchiscono l’esperienza complessiva dei giocatori e non solo.

Con l’avvento della Gaming Week, questo non è l’unico monitor proposto a prezzo scontato. Vi incoraggiamo quindi a dare un’occhiata alla nostra selezione di 7 modelli, attentamente scelti tenendo presente le attuali opportunità offerte dalla Amazon Gaming Week, nel caso non l’abbiate già fatto. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

