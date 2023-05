Se siete dei puristi del PC e cercate un desktop dall’aspetto accattivante e dalle linee sinuose, oltre che dalle prestazioni elevate, allora dovreste considerare il preassemblato MSI MEG Aegis Ti5, in sconto di oltre 2.000 euro su Monclick. Un’offerta rivolta non solo a chi pretende le massime prestazioni in qualsiasi ambito, ma anche per chi vuole un computer capace di catturare l’attenzione di ogni appassionato.

Da questo punto di vista, MSI MEG Aegis Ti5 non ha paragoni, merito di un case innovativo e diverso dal solito, i cui dettagli e forme gli donano un’aura affascinante sulla scrivania. È chiaro che il prezzo originale di 6.190,99€ tiene conto non solo della componentistica interna, con flussi d’aria separati, ma anche dell’attenzione al design e alla cura dei dettagli, che rendono MSI MEG Aegis Ti5 un vero e proprio gioiello per gli appassionati di PC. Gli oltre 2.000 euro di sconto, di cui non ci è dato sapere la scadenza, vi permetteranno di acquistarlo a 4.148,99€.

Un sondaggio condotto nel 2021 da European Hardware Community ha premiato MSI MEG Aegis Ti5, definendolo il miglior PC desktop da gaming. Un risultato prevedibile, considerata l’incredibile attenzione ai dettagli di questo case, che si appoggia su un particolare supporto che rende innovativo anche il sistema di raffreddamento. Il PC vero e proprio non tocca infatti la superficie della scrivania, lasciando nella parte bassa lo spazio per una enorme presa d’aria circolare, attorno alla quale vi è una striscia RGB.

Le luci RGB si estendono anche nella parte frontale e laterale, per un effetto visivo che solitamente viene affidato alle migliori ventole per PC. Un case molto ingegnoso dunque, paragonabile al cruscotto di un auto sportiva, al cui interno sono presenti componenti ad altissime prestazioni. I principali sono il processore Intel i9-12900K, top di gamma assoluto per quanto riguarda la 12° generazione, e la scheda video Nvidia RTX 3080Ti, anch’essa tra le migliori della passata generazione.

La RAM abbonda, dal momento che ci sono ben 64GB, espandibili addirittura fino a 128GB grazie alle capacità della scheda madre con chip Intel Z690. Lo spazio di archiviazione è doppio, vale a dire che è presente sia un SSD che un Hard Disk, entrambi da 2TB. Insomma, un PC in grado di catturare l’attenzione di chiunque lo osservi e capace di adempiere a qualsiasi compito informatico.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Monclick dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

