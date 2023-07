Se siete alla ricerca di una tastiera che unisca prestazioni eccezionali a un’estetica accattivante, allora avete la fortuna di far un buon affare prima ancora del Prime Day 2023. Il gigante dell’e-commerce ha infatti scontato la tastiera HyperX Alloy Origins Core del 25%, permettendovi di acquistare questa periferica per PC a soli 69,99€.

Questo sconto è particolarmente allettante considerando che, negli ultimi 30 giorni, il prezzo di questa tastiera è stato di almeno 93,83€. Il nostro consiglio è di approfittare dell’offerta ora, specialmente se siete interessati a questo modello in particolare, poiché potrebbe tornare al prezzo pieno durante il Prime Day. È infatti possibile che Amazon offra anticipatamente alcuni sconti su determinati prodotti, senza poi riproporli durante l’evento.

Gli switch meccanici HyperX, noti per la loro affidabilità e reattività, sono stati progettati per resistere all’uso intenso. Con una capacità nominale di 80 milioni di sequenze di tasti, potrete essere certi che questa tastiera sarà al vostro fianco per un lungo periodo senza problemi.

Il corpo realizzato in alluminio di tipo aeronautico dona alla tastiera una robustezza senza pari, garantendo una durata nel tempo e una sensazione di solidità sotto le dita. Non solo offre una struttura resistente, ma il design ultracompatto e portatile consente di portare l’esperienza di gioco ovunque voi andiate. Il cavo rimovibile aggiunge un ulteriore livello di praticità, consentendovi di riporre e trasportare facilmente la tastiera senza ingombri.

Coloro che cercano un’estetica accattivante, apprezzeranno l’illuminazione RGB della HyperX Alloy Origins Core che, con i suoi effetti dinamici, aggiunge un tocco di stile al setup di gioco o alla vostra postazione da ufficio. Gli effetti luminosi potranno essere personalizzati secondo i vostri gusti tramite il software HyperX NGENUITY. Insomma, sia che preferiate un’atmosfera tranquilla o un’esplosione di colori, con questa tastiera meccanica avrete la massima flessibilità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!