State cercando delle nuove cuffie da gaming comode e performanti, ma volete anche risparmiare? Allora non possiamo che consigliarvi queste ottime Nacon Rig 700HD, che oggi trovate su Mediaworld con uno sconto del 36%.

Grazie a questa promozione, infatti, le pagherete solo 82,99€ anziché 129,99€, risparmiando così ben 37€. Teniamo però a precisare che questo prezzo aumenterà molto presto: l’offerta è valida solo online e solo per oggi, per cui vi invitiamo ad acquistare le vostre nuova Rig 700HD prima che la promozione o le scorte si esauriscano.

Le RIG 700 HD sono perfette per il gaming competitivo perché dotate di una qualità audio eccellente, per un’immersione totale nelle vostre sessioni di gioco. Inoltre, i comandi di bilanciamento dell’audio integrati nelle cuffie e l’imbottitura in memory foam vi isoleranno da qualsiasi rumore esterno, permettendovi di rimanere concentrati sul vostro gioco.

Il suono cristallino è assicurato dai driver da 40 mm ad alta sensibilità, dotati di risuonatori a bassa frequenza che amplificano i bassi e riducono le distorsioni. Grazie al trasmettitore RF a 2,4 Ghz, poi, potrete godere di un’esperienza senza latenza in modalità wireless e in un raggio di ben 10 metri dal vostro PC.

L’archetto flessibile, resistente e facilmente regolabile, vi garantirà un comfort duraturo, anche nelle sessioni di gioco più intense. E per un ulteriore livello di comfort, le RIG 700 HD sono anche leggerissime: infatti, pesano soltanto 241 grammi. Il tutto è poi arricchito dalla lunga durata offerta da una singola ricarica, che conferisce alle cuffie un’autonomia di ben 12 ore.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

