Se siete alla ricerca di un PC da gaming che coniuga affidabilità, prestazioni straordinarie e un design accattivante, vi informiamo di un’offerta riguardante il preassemblato Asus Strix G15CF-712700074W. Si tratta di un vero gioiello per i giocatori che non si limitano a considerare solo la potenza bruta della macchina.

Proposto con uno sconto di 400 euro, questo preassemblato dal valore di 1.999,00€ potrà essere vostro a 1.599,00€. Chiunque fosse interessato ad acquistare questa macchina da gaming farebbe meglio ad agire rapidamente, poiché l’offerta sarà valida solo per oggi 11 maggio. Inoltre, sarà accessibile solo dallo store online, un motivo in più per cogliere al volo questa opportunità.

Come saprete, per ottenere un’esperienza da gaming perfetta con il PC sono necessarie opzioni di personalizzazione avanzate, ed è proprio qui che Asus Strix si distingue da una tipica macchina da gaming incentrata soltanto sui componenti interni. Il case è infatti ricco di particolari estetici che gli donano un aspetto accattivante, mantenendo comunque una certa eleganza, con un ampio pannello laterale in vetro trasparente che mette in evidenza l’illuminazione RGB frontale. Questa si ripercuote infatti fino all’interno del case, esaltando i componenti ad alte prestazioni come il processore Intel Core i7 e la scheda video Nvidia RTX 3060 Ti.

Il sistema di illuminazione di questo Asus Strix viene esaltato ancora di più dalla tecnologia Aura Sync, che permette a eventuali periferiche compatibili di coordinare i colori e gli effetti di luce, creando una configurazione spettacolare e coinvolgente sia per se stessi che per gli spettatori circostanti. Non a caso, Asus giudica questo PC perfetto per i giocatori che amano le feste in LAN, dove si mette al centro l’intrattenimento digitale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che sarà valido per pochissime ore e non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

