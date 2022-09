A quanto pare, ora l’app di Spotify si installa in automatico su Windows 10 e Windows 11, senza alcun tipo di avviso o prompt per l’utente. Negli ultimi giorni le segnalazioni si sono moltiplicate e, al momento, non sappiamo se si tratti di un bug o di una scelta di Microsoft; oltre a questo, stando alle segnalazioni sembra che l’applicazione si avvii in automatico all’avvio del sistema, rallentando il boot di Windows.

Oltre a diversi report su Twitter e Reddit, alcuni utenti hanno iniziato a lasciare recensioni negative sul Microsoft Store. Sempre su Reddit possiamo leggere: “Il mio computer si è aggiornato la scorsa notte e stamattina mi sono ritrovato con Spotify installato. Il modo migliore per assicurarsi che io non mi fidi della vostra app – disinstallata e recensione di 1 stella”. Un altro utente ha commentato raccontando “Me ne sono accorto ieri, ho chiesto a un amico e anche lui aveva l’app installata. L’ho immediatamente rimossa”.

Non sappiamo come l’applicazione sia stata installata sui PC Windows, di certo però sappiamo che non si tratta di una scelta autonoma di Spotify, dato che il Microsoft Store è controllato e gestito da Microsoft stessa. È possibile come anticipato che si tratti di un bug, ma per il momento Microsoft non ha ancora rilasciato commenti in merito.

Nulla esclude ovviamente che si tratti di una scelta, simile a quella per cui giochi come Candy Crush e altre app vengono installate in automatico su Windows 11 e Windows 10. Microsoft ha la possibilità di installare app tramite lo Store o Windows Update, inoltre se scaricate qualcosa da Microsoft Store fornite a Microsoft l’accesso al dispositivo, consentendo all’azienda anche di disinstallare applicazioni quando necessario (ad esempio, se vengono rilevati problemi di sicurezza in una certa app finora presente sullo Store).

La buona notizia è che Spotify può essere rimossa come qualsiasi altra app. Per il momento non abbiamo altre informazioni in merito alla vicenda, ma vi aggiorneremo non appena Microsoft deciderà di commentarla con una dichiarazione ufficiale.