Spunta online una misteriosa GPU AMD: cos’è?

Da un benchmark pubblicato da VideoCardz.com, è trapelata la notizia dell’esistenza di un nuovo misterioso prodotto della casa di Sunnyvale dal nome in codice “Nashira Summit”. Questa nomenclatura era già uscita allo scoperto poco tempo fa per via della presenza di una scheda (nome in codice “Nashira Point”) sul database dei prodotti di USB-IF (USB Implementers Forum), che identifica una serie di nuove VGA che dovrebbero collocarsi nel segmento immediatamente inferiore alle RX 6800. Sebbene entrambi i nomi in codice dei prodotti includano la sigla Nashira, non è ancora ben chiara quale sia la differenza.

La scheda in questione è stata avvistata a bordo di una piattaforma desktop dotata di Ryzen 5 3600X, utilizzando delle particolari personalizzazioni delle impostazioni grafiche che rendono molto difficile un effettivo confronto prestazionale con le altre VGA. Inoltre la build con cui è stato effettuato il test era dotata di una configurazione dual GPU, che secondo alcuni rumor potrebbe essere una scheda basata su architettura RDNA3 e dotata di design MCM (multi-chip module). Sempre altre indiscrezioni sostengono che potrebbe trattarsi di Prodotti notati di GPU Navi 22 o 23.

Purtroppo non si riesce a stabilire con chiarezza su quale delle piattaforme Navi 2X sia effettivamente basata questa nuova scheda, così come ancora non è noto se il prodotto in questione sia pensato per il mercato desktop o quello mobile. Questo perché solitamente le GPU per laptop utilizzano nelle fasi sperimentali e per le prime valutazioni delle schede prototipo, che vengono testate su computer tradizionali.

Ovviamente questi dati sono poco indicativi, soprattutto perché i benchmark di AoTS offrono sempre una certa imprecisione nei riscontri prestazionali effettivi, per questo prima di dare un vero e proprio giudizio bisognerà aspettare di provare la scheda con mano.

Ricordiamo inoltre che, di recente, sono apparse in rete altre indiscrezioni sulle prossime GPU Radeon, che parlavano nello specifico di Navi 31. Se tutte le soluzioni che stanno trapelando in rete negli ultimi giorni dovessero vedere la luce, la lineup AMD diventerebbe davvero interessante e in grado di dare del filo da torcere a Nvidia.