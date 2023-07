Le prime specifiche delle APU AMD Ryzen 8000 “Strix Point”, basate sulla prossima architettura Zen 5, sono emerse grazie al database MilkyWay@home, già fonte di leak in passato. Nel database è stato scovato un engineering sample con codice 100-000000994-03_N identificato come Family 26 Model 32 Stepping 0.

La famiglia 26 è quella relativa alla lineup AMD Strix Point, APU di prossima generazione con architettura Zen 5 per i core e RDNA 3.5 per la grafica integrata. L’APU trapelata è dotata di 12 core e 24 thread (indicati come “processor count” nel database) e probabilmente è basata su un design monolitico, dal momento che la variante con design chiplet sarà equipaggiata con 16 core e 32 thread.

Al momento non sappiamo nient’altro dell’APU, ma queste informazioni si aggiungono a quelle già note in precedenza. Le APU saranno parte quasi sicuramente della famiglia AMD Ryzen 8055, sfrutteranno l’architettura Zen 5 a 5nm per i core della CPU e quella RDNA 3.5 per i core grafici, avranno un AI Engine migliorato e debutteranno probabilmente nella seconda metà del 2024 per competere con le proposte Meteor Lake e Arrow Lake di Intel.

Ovviamente non c’è alcuna conferma da parte di AMD ed è molto presto per sperare in benchmark che svelino già le prestazioni delle APU di nuova generazione AMD. Non ci resta che pazientare e aspettare ulteriori indiscrezioni per avere un’idea di cosa aspettarsi da questi prodotti.