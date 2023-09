Con l’Amazon Gaming Week ormai prossima alla conclusione, vi informiamo che sul portale sono state rilasciate nuove occasioni imperdibili soprattutto per chi cerca un ottimo SSD da gaming. In particolare, vogliamo mettervi sotto i riflettori il Corsair MP600 PRO LPX nella sua versione da 2TB, completa di dissipatore di calore, che potrete acquistare a soli 119,99€ anziché 173,05€.

Questo SSD è stato progettato appositamente per il gaming, ed è ideale per chi desidera ottenere il massimo da ogni singolo frame nelle sessioni di gioco. Questa raccomandazione non vale solo per i possessori di PC, ma anche per coloro che possiedono una PlayStation 5, poiché questo SSD è ottimizzato per funzionare in modo eccellente anche con la più recente console giapponese. Le prestazioni di questo dispositivo superano persino i requisiti richiesti dalla stessa PS5, garantendo così la miglior esperienza di gioco disponibile sul mercato oggi.

Ma perché dovreste considerare l’acquisto di questo SSD in questo preciso momento? Il motivo principale è, ovviamente, il prezzo vantaggioso, il quale potrebbe diventare meno conveniente alla scadenza dell’Amazon Gaming Week, senza alcuna garanzia di quando verrà riproposto a questo livello di sconto. I 119,99€ richiesti per l’acquisto sono un’occasione unica, considerando che, di solito, un SSD di questa qualità richiede una spesa ben superiore, soprattutto se lo si acquista con l’etichetta “venduto e spedito da Amazon“, dove fino ad ora era venduto a non meno di 160,00€.

Come accennato in precedenza, il Corsair MP600 PRO LPX è un SSD dalle prestazioni eccezionali e può essere considerato uno dei migliori attualmente disponibili sul mercato. Gli appassionati delle specifiche tecniche saranno entusiasti di conoscere la velocità di lettura sequenziale, che raggiunge i 7.100 MB/s, e la velocità in scrittura, che si avvicina ai 6.800 MB/s. Il cuore pulsante di questo dispositivo è costituito dalla memoria TLC NAND 3D ad alta densità, basata su una tecnologia che offre non solo prestazioni straordinarie, ma anche una notevole affidabilità e resistenza a lungo termine. In altre parole, potrete stare tranquilli riguardo alla sicurezza dei vostri dati, sia che siate impegnati a salvare documenti importanti o a eseguire applicazioni complesse.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che le scorte di questo componente quasi sicuramente si esauriranno in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!