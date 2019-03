SSD GALAX Hall of Fame, gli SSD di Palit di fascia alta

Palit ha lanciato in Cina i nuovi SSD GALAX Hall of Fame, dedicati agli utenti enthusiast che sono sempre alla ricerca delle massime prestazioni.

Palit ha annunciato la serie di SSD GALAX Hall of Fame, dedicati a tutti quegli utenti che vogliono avere sempre le massime prestazioni senza però rinunciare all’aspetto estetico. Al momento, la disponibilità è limitata al mercato cinese.

I nuovi SSD GALAX godono di un’interfaccia PCIe 3.1 x4 e sono disponibili in tagli da 512 GB, 1 TB e 2 TB. Sono basati su memoria Toshiba BiCS 3D NAND e sul controller Phison PS5012-E12, dotato di protocollo NVMe 1.3, otto canali NAND con 32 target CE e RAM DDR3L / DDR4 per la cache.

In base al taglio di memoria i nuovi SSD GALAX sono disponibili in due form factor, M.2-2280 oppure HHHL. Quest’ultimo è equipaggiato con un sistema di raffreddamento dotato di una heatpipe, inserita per migliorare le prestazioni di raffreddamento e assicurare così prestazioni elevate anche in caso di carichi impegnativi. Non mancano ovviamente i LED RGB, gestibili tramite il software proprietario di Palit.

Le prestazioni sono quelle che ci si aspettano dal controller utilizzato: fino a 3400 MB/s in lettura e fino a 3000 MB/s in scrittura per le prestazioni sequenziali e 460K / 660K IOPS per quelle casuali. Da notare che per gli SSD con uguale taglio di memoria ma form factor diverso Palit indica prestazioni diverse, segno che probabilmente le unità sono state ottimizzate in maniera differente.

In bundle con i nuovi SSD GALAX troviamo anche il software Xtreme Tuner for SSD, utile per monitorare alcuni parametri dell’unità come temperatura e resistenza, aggiornare il firmware e ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Dal momento che Phison supervisiona la produzione degli SSD che utilizzano i propri controller, il fatto che Palit fornisca agli utenti uno strumento per migliorare ulteriormente le prestazioni significa che probabilmente è stato svolto un ulteriore lavoro di ricerca e sviluppo e che i nuovi SSD GALAX saranno più performanti dei concorrenti basati sullo stesso controller.