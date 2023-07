Se siete alla ricerca di un SSD a meno di 50 euro, capace però di aumentare le prestazioni del vostro computer, questo WD Black potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Ma la vera notizia è che potete acquistarlo oggi su Amazon a soli 45,99€. Il prezzo mediano di questo modello è di oltre 60 Euro, pertanto se vi bastano 500GB, è sicuramente un’opzione da considerare, anche perché valido anche per il gaming.

Essendo un SSD recente, utilizza l’interfaccia M.2 PCIe Gen4, che offre buone velocità di trasferimento dati. Questo consente al sistema di avviarsi rapidamente e di caricare i giochi in modo istantaneo. Le prestazioni superiori si riflettono chiaramente sull’intero sistema operativo, riducendo notevolmente i tempi di caricamento delle varie applicazioni.

Come detto, questo SSD a marchio WD Black vanta alcuni accorgimenti che gli permettono di avere una marcia in più nel gaming rispetto a un SSD tradizionale. È dotato infatti di una dashboard proprietaria (un software da installare nel PC sostanzialmente), che permette di monitorare lo stato dell’unità in tempo reale. La gestione termica avanzata presente su questo modello assicura che le prestazioni siano costanti anche nelle situazioni più intense. Niente preoccupazioni quindi se siete soliti fare lunghe sessioni di gioco, poiché questa affidabile unità è progettata per mantenere la massima efficienza termica.

Per quanto riguarda le prestazioni in termini numerici, questo SSD offre velocità sequenziali fino a 5.150 MB/s, che si traducono ancora una volta in tempi di caricamento rapidi e in una maggiore reattività durante il gioco. Anche l’affidabilità è garantita, così come l’efficienza energetica, migliore del 20% rispetto allo stesso modello della generazione precedente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

