Dopo avervi segnalato l’incredibile sconto su un notebook da gaming con RTX 3060, rimaniamo nel settore hardware poiché su Amazon è disponibile un’altra offerta vantaggiosa, relativa questa volta a uno dei migliori SSD per PC. Parliamo del Crucial P3 nella versione da 2TB, acquistabile in queste ore a un prezzo mai così conveniente, a seguito di un risparmio netto del 39%, che porta il prezzo di questo componente a soli 124,45€.

Come saprete, gli SSD sono componenti fondamentali di un computer e non si limitano a fungere da spazio di archiviazione, ma anche a ridurre il tempo di accensione, quello necessario per l’avvio dei programmi e anche per i caricamenti durante le fasi di gioco. Insomma, senza un buon SSD non avrete una buona esperienza d’uso del PC, cosa che vi garantirà il Crucial P3, a patto che abbiate una scheda madre non troppo vecchia. Parliamo infatti pur sempre di un SSD di tipo NVMe M.2 e non di un semplice SATA.

Le prestazioni di Crucial P3 parlano chiaro e mettono in evidenza il fatto che queste sono quasi 6 volte migliori rispetto a un’unità SATA, polverizzando praticamente la vecchia generazione di SSD. Ciò si traduce in un archiviazione e trasferimento di file rapidissimi, una manna dal cielo per chi è solito lavorare con file di grandi dimensioni.

Se vogliamo parlare di numeri, Crucial P3 raggiunge i 3500 MB/s in lettura e 3000 MB/s in scrittura e lo fa basandosi sull’innovativa tecnologia Micron Advanced 3D NAND. Dopo averlo installato sulla scheda madre, l’SSD rimarrà sempre aggiornato grazie ai continui aggiornamenti firmware rilasciati dal produttore, tra i più premiati del settore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

