CFD Gaming ha lanciato un SSD di fascia consumer con velocità sequenziale, rispettivamente in lettura e scrittura, di 10 GB/s e 9,5 GB/s, che utilizza le specifiche NVMe 2.0 e l’interfaccia PCIe 5.0. Queste prestazioni rappresentano un notevole miglioramento rispetto alle velocità di lettura/scrittura delle più veloci unità SSD basate su PCIe Gen4. Per quanto riguarda il prezzo, per ottenere il taglio da 2TB sarà necessario sborsare 385 dollari (circa 353 euro al cambio attuale), con un aumento del 13% rispetto ai prezzi di modelli simili. Sono previsti tre modelli (1TB, 2TB e 4TB), ma solo quello da 2TB è attualmente in vendita.

Le unità sono basate sulla tecnologia Micron 3D TLC NAND e hanno una cache DRAM DDR4, mentre l’hardware sottostante è stato realizzato da Phison. Inoltre, sono dotate di un robusto dissipatore di calore e di una piccola ventola per diminuire le temperature operative. È incluso anche un cavo aggiuntivo per collegare il sistema di raffreddamento a un connettore da 5V. Al momento, non sappiamo se saranno distribuite anche unità prive di dissipatore.

Photo Credit: CFD Gaming

Ora che sia le piattaforme Intel che AMD supportano SSD PCIe 5.0, diversi produttori stanno iniziando a proporre le loro soluzioni per lo storage ad alta velocità, sfruttando la nuova interfaccia che offre una banda raddoppiata rispetto alla precedente PCIe 4.0. Questa volta sarà ancora più importante offrire un sistema di dissipazione all’altezza, così da non incorrere in eventuali decadimenti prestazionali dovuti alle temperature troppo elevate raggiunte.

Un paio di mesi fa, vi abbiamo anche riportato che il gigante coreano dell’elettronica Samsung aveva avviato la produzione di massa delle sue memorie V-NAND di ottava generazione, caratterizzate da circuiti integrati con una velocità di trasferimento di 2.400MT/s (presumibilmente con 236 strati) e che, se abbinate a un controller PCIe 5.0 adeguato, sono in grado di creare SSD in grado di superare anche 12GB/s. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.