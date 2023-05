Il Crucial T700 uscirà il prossimo 30 maggio, e ha le carte in regola per diventare l’SSD consumer più veloce, sicuramente un candidato perfetto per entrare nella classifica dei migliori SSD. Il controller al suo interno è il Phison PS5026-E26 PCIe 5.0, lo stesso del Corsair MP700, ma vanta velocità teoriche leggermente superiori grazie a un clock più elevato. Anche il firmware è diverso, e qui potrebbe esserci un problema.

Entrambe le unità hanno accusato qualche problemino nella curva di accelerazione termica (Thermal Throttle Curve), cioè il comportamento del drive all’aumentare della temperatura.

Niente di drammatico salvo in casi particolari: se si fa funzionare il drive Crucial senza un dissipatore dedicato, le prestazioni possono scendere fino a meno di 100 MB/s – rispetto ai 12GB/s massimi di cui in teoria è capace.

Same as @CORSAIR's MP700, @CrucialMemory's upcoming T700 PCIe 5.0 SSD with #PhisonE26 runs hot af w/o a cooler – however, it does not shut down during workloads but throttles down to HDD levels. pic.twitter.com/de22Z58AJw — ComputerBase ️ (@ComputerBase) May 11, 2023

Secondo i testi di ComputerBase l’unità andava in throttling, con temperature fino a 86 gradi. Anche Tom’s Hardware US ha rilevato del throttling, anche se con numeri meno impressionanti: nel laboratorio dei colleghi il drive Crucial da 3.681 a 1.027 MB/s, in un test da 15 minuti di scrittura continua; una situazione poco realistica, soprattutto con un drive che può trasferire fino a 12 GB/s.

Quando il Crucial T700 arriverà sul mercato, quindi, sarà importante tenere in considerazione questi dati: potrete scegliere la versione con dissipatore oppure quella nuda, ma nel secondo caso l’idea è che poi il consumatore aggiunga un dissipatore preso a parte o che usi quello fornito con la motherboard, non che si usi il drive così com’è. Altrimenti, come abbiamo visto, potreste avere una brutta sorpresa.