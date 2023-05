La memoria interna del vostro PC sta esaurendo e state pensando di espanderla acquistando un hard disk esterno capiente e di ottima qualità? In questo caso non possiamo che consigliarvi vivamente questo ottimo SSD portatile Crucial X6 da 4TB, in sconto di ben 267€.

L’interessantissima promozione di Amazon, infatti, vi permetterà di portarlo a casa a soli 254,99€ anziché 521,99€, facendovi risparmiare così il 51% sul prezzo di listino. La sua compatibilità con PC, Mac, Android e iPad Pro lo rende perfetto per l’archiviazione di dati su tanti dispositivi diversi.

La sua velocità di lettura arriva fino a 800 MB/s, il che rende il Crucial X6 un SSD decisamente più veloce della maggior parte dei dischi rigidi oggi in commercio. In questo modo potrete accedere rapidamente ai file nel vostro nuovo hard disk esterno, proprio come se fossero ancora su PC.

L’enorme capacità di archiviazione di 4TB vi permetterà di conservare fino a 20.000 foto, 100 ore di video, 6.000 brani o 400 GB di documenti. Portare sempre con voi grandi quantità di dati in tutta sicurezza e accedervi rapidamente non è mai stato così facile!

Tutto questo è, infatti, racchiuso in una struttura resistente a cadute da 2m, urti, vibrazioni e temperature estreme, per regalarvi la tranquillità di sapere che i vostri dati sono protetti e al sicuro. Non meno importante, poi, la grande compattezza e leggerezza di questo eccezionale Crucial X6: pensate, pesa solo 50g!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati, alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!