Se state cercando un dispositivo di archiviazione portatile affidabile e resistente, che sia però venduto anche ad un prezzo accessibile e scontato, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla nuova offerta di eBay, che ha come protagonista lo splendido SSD SanDisk Portable, leggero e resistente, qui nella sua versione da 1 TB!

Stiamo parlando della nuova versione di un dispositivo che non ha davvero bisogno di presentazioni e che, da anni, rappresenta una delle scelte più logiche per chiunque cerchi un SSD da portare sempre con sé e che, per altro, oggi è anche venduto al prezzo più basso di sempre, ovvero a soli 69,99€!

Si tratta di un affare, anche perché non parliamo, come anticipato, di un comune SSD esterno, ma di un dispositivo progettato e realizzato da SanDisk per garantire velocità di trasferimento dati e protezione dagli urti e che, pur non essendo un dispositivo strettamente “rugged”, è in grado anche di resistere alle cadute accidentali.

Il SanDisk Portable è stato infatti progettato per resistere anche alle condizioni più difficili ed è certificato IP55, rendendolo impermeabile, resistente alla polvere e in grado di sopportare cadute da un’altezza di 2 metri. Insomma, potete star tranquilli che i dati al suo interno rimarranno al sicuro anche a dispetto di incidenti.

Con una capacità di archiviazione di 1 TB (disponibile anche in varianti fino a 2 TB), questo dispositivo vanta un design compatto e tascabile, perfetto per essere inserito facilmente in una borsa, una messenger bag o persino in tasca. Inoltre, grazie alla comoda asola morbida, potete legarlo a un moschettone e attaccarlo direttamente a una borsa o a uno zaino!

In tal senso, parliamo di un SSD ottimo da portare con sé per lavoro o, perché no, in viaggio o in vacanza e che, visto il prezzo proposto, val certamente un’occhiata alla pagina prodotto.

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero eccezionale e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare di quello che è il prezzo più baso di sempre per portarvelo a casa!Per questo, non ci resta che suggerirvi di consultare subito la pagina eBay dedicata all’offerta, invitandovi a completare quanto prima il vostro acquisto.

