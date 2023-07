State pensando di ampliare la memoria interna del vostro PC o console di ultima generazione, assicurandovi prestazioni eccellenti e incredibilmente veloci? Allora non possiamo che segnalarvi questa offerta di Amazon, che oggi vi propone l’eccezionale SSD Samsung 980 PRO da 1TB a soli 89,99€. Trovate anche la versione da 2TB ad appena 140,59€.

Stiamo parlando di un SSD perfetto anche per PS5 che garantisce ottime prestazioni, come potete leggere anche nella nostra recensione. Questi prezzi così vantaggiosi sono possibili grazie alle incredibili promozioni del Prime Day 2023. Tuttavia, teniamo a sottolineare che si tratta di un’offerta limitata, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte terminino. Vi ricordiamo poi che per usufruire di questi sconti speciali serve avere un abbonamento ad Amazon Prime.

Il controller Samsung Elpis per SSD PCIe 4.0 fa sì che 980 PRO goda di velocità di lettura ottimizzate, fino a 7.000 MB/s. Progettato per i gamer più esigenti, questo SSD è in grado di gestire perfettamente un’elevata quantità di operazioni al secondo, per garantire il massimo della fluidità d’azione e caricamenti ultra rapidi. Grazie alle dimensioni compatte, poi, può essere inserito facilmente in desktop, laptop e console next gen.

Le temperature degli SSD possono alzarsi al punto da inficiarne le prestazioni, ma con gli SSD Samsung 980 PRO potrete stare tranquilli anche da questo punto di vista: infatti, il calore viene gestito al meglio grazie al rivestimento in nichel, a un dissipatore di calore e a un avanzato algoritmo di controllo termico. Inoltre, per ridurre le fluttuazioni di performance nel lungo periodo, la tecnologia Dynamic Thermal Guard di Samsung mantiene la temperatura a livelli ottimali.

Infine, va menzionato Samsung Magician, che racchiude tutti gli strumenti di ottimizzazione avanzati, ma intuitivi con cui eseguire diverse operazioni: ad esempio, potrete monitorare lo stato di salute del drive, proteggere i dati sensibili e ricevere aggiornamenti, per essere certi che le prestazioni del vostro nuovo SSD Samsung 980 PRO siano sempre ai massimi livelli.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!