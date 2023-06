Se state cercando un SSD che sfrutti appieno la velocità di lettura del PCIe 4.0, ovvero 8000 MB/s, il Samsung 990 PRO è la scelta ideale. Anche considerando il fatto che è stato presentato solo pochi mesi fa, solitamente non si trova a un prezzo conveniente. Tuttavia, oggi Amazon lo propone per la prima volta a un prezzo che vale davvero la pena prendere in considerazione. Infatti, basteranno solamente 142,91€ per acquistare la versione da 1TB dotata di dissipatore di calore, che aiuta a proteggere il componente dal surriscaldamento. Questo garantisce prestazioni costanti anche durante la stagione estiva, quando le temperature ambientali tipicamente più alte possono influire sulle temperature interne del case.

Fonte: Samsung

Questo componente offre numerosi vantaggi, rendendolo non solo uno dei migliori SSD del 2023, ma anche compatibile con la PlayStation 5. Ciò significa che le sue prestazioni eccezionali non si limitano solo ai PC di fascia alta, ma possono essere sfruttate anche sulla console di gioco.

Con velocità fino a 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura, Samsung 990 PRO soddisferà le esigenze dei professionisti del video editing in 4K, degli appassionati di grafica 3D e dei gamer più esigenti. In altre parole, potrete accedere ai vostri file e applicazioni in modo istantaneo, riducendo i tempi di caricamento e migliorando l’efficienza del sistema.

Una delle caratteristiche che rendono Samsung 990 PRO davvero speciale è il già citato dissipatore di calore integrato (da non confondere con il modello che ne è sprovvisto). Questo garantisce prestazioni costanti anche durante le attività più intense, permettendovi di lavorare sui progetti di editing video o entrare nell’azione di giochi ad alta intensità senza preoccuparvi delle temperature eccessive che potrebbero rallentare il sistema.

Con Samsung 990 PRO avrete anche il software Samsung Magician, che vi consentirà di personalizzare il colore del LED, creando un’illuminazione che si adatti al vostro setup. Inoltre, il software consentirà di monitorare costantemente lo stato di salute del componente, offrendovi informazioni preziose sulla capacità residua, la temperatura e altri parametri importanti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.