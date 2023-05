Come vi stiamo raccontando da ieri, a partire dalla mattinata di lunedì sono partite su Amazon le ottime offerte della sua Gaming Week, ovvero una settimana in cui sono disponibili una moltitudine di occasioni a prezzi scontati, relative per lo più al mondo del gaming, tra giochi, periferiche e, ovviamente, componentistica hardware.

Ebbene, tra le tante offerte di questa ottima tornata promozionale, pensiamo valga certamente la pena segnalarvi lo sconto sull’ottimo SSD Samsung 980 Pro 2TB che, oltre ad essere decisamente capiente, ha dalla sua anche una piena compatibilità con PS5, essendo dotato, come richiesto dalla console, di un dissipatore integrato. Il prezzo, del resto, è ottimo: perché parliamo di appena 154,99€ contro i 219,99€ del prezzo originale!

Un prezzo davvero ottimo, per un SSD che, ve lo garantiamo, vi offrirà performance più che degne della splendida console Sony, senza contare che si tratta di una memoria di archiviazione che, facilmente, troverà posto anche tra la componentistica del vostro PC desktop dedicato al gioco.

Parliamo, infatti, di un SSD progettato interamente attorno alle performance ludiche e che, per questo vanta, anzitutto, un sistema di dissipazione di alto livello, su cui svetta un rivestimento in nichel per gestire al meglio il livello di calore, oltre che un dissipatore di calore per un controllo termico efficace del chip NAND.

Alimentato da un controller Samsung Elpis per SSD PCIe 4.0, il Samsung 980 PRO ha una velocità di lettura certificata fino a 7.000 MB/s, ovvero due volte più veloce rispetto a modelli PCIe 3.0, il che è l’ideale per quelle che sono le specifiche in ambito gaming, sia che si tratti di PC che di console anche se, lo ribadiamo, parliamo in questo specifico caso di un prodotto certificato per un uso su PlayStation 5 e, dunque, non avrete problemi di sorta.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

