Acquistare un buon SSD interno è ideale non solo se possedete un PC da gaming, ma anche se avete intenzione di ampliare la memoria della vostra fantastica console next-gen! Per questo, vi consigliamo il modello SSD Seagate FireCuda compatibile con PS5 e nell’edizione speciale Star Wars, disponibile con uno sconto del 40%!

Solo per poco, infatti, potrete portarlo a casa a soli 137,50€ invece di 229,00€. Un prezzo davvero imperdibile, tenendo presente che non solo si tratta di un’unità SSD davvero valida ma anche di un vero e proprio pezzo da collezione per gli appassionati di questo franchise.

L’SSD Seagate FireCuda ha un design davvero unico: forgiato come un lingotto di beskar, questo articolo si ispira a The Mandalorian e mostra persino il sigillo imperiale! Non meno importante, da un punto di vista di performance, vi assicura tutta la potenza e la velocità dell’interfaccia PCIe Gen4, fino a 7.300 MB/s.

Include un dissipatore di calore a basso profilo progettato appositamente da EKWB e Seagate, in modo tale da ridurre al minimo il thermal throttling e mantenere le prestazioni di picco più a lungo. Incluso con l’acquisto anche il servizio Rescue Data Recovery Services che vi assicura il recupero dei dati in caso di eventi imprevisti, come danni causati dall’acqua o calamità naturali.

Ultimo, ma non per importanza, potrete scegliere di pagare l’SSD sfruttando la linea di credito Amazon, Cofidis. Grazie a questa opzione, avrete la possibilità di pagare in 3, 12 o 24 rate a tasso zero, in modo tale da rendere ancora più accessibile il vostro acquisto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

