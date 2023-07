State cercando la stampante perfetta per la vostra casa o l’ufficio, ma non volete spendere una fortuna? Allora vi consigliamo l’ottima Epson Workforce WF-2910DWF, che trovate oggi su Amazon con un importante sconto del 28%.

Grazie a questa promozione, infatti, la pagherete appena 59,99€, circa 40€ in meno del prezzo di partenza, che si aggira intorno agli 80€. Si tratta davvero di un ottimo prezzo, considerando che stiamo parlando di una stampante Wi-Fi che funge anche da scanner. Proprio per questo, vi consigliamo di cogliere al volo questa occasione.

Grazie alla Epson Workforce WF-2910DWF direte finalmente addio agli sprechi e ai costi eccessivi! Infatti, sfruttando la stampa A4 fronte/retro e le cartucce separate, potrete risparmiare sia sulla carta che sui consumi di inchiostro! E con il set di inchiostri a quattro colori 604 di Epson avrete stampe vivaci e nitide, anche in questo caso risparmiando rispetto ad altre tipologie di cartucce.

Il segreto è la combinazione tra inchiostri a colori a base acqua e nero a pigmenti. In questo modo avrete stampe di qualità eccezionale a costi inferiori, utilizzando economiche cartucce di inchiostro separate, disponibili in formato standard e XL. In questo modo sostituirete di volta in volta solo i colori esauriti, evitando sprechi e costi eccessivi.

Inoltre, usando Wi-Fi Direct, Epson Connect, l’app Epson Smart Panel e Apple AirPrint sarà possibile stampare i file direttamente dal vostro smartphone o tablet, senza il fastidio dei cavi. L’interfaccia utente, poi, è molto intuitiva e, insieme al display LCD da 3.7 centimetri, rende questa stampante davvero facile e comoda da utilizzare.

