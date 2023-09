Negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre più le stampanti 3D, anche in virtù del fatto che i prezzi di questi dispositivi sono scesi di molto, nel corso del tempo. Per questo motivo, non solo i professionisti, ma anche gli appassionati si stanno avvicinando a questo nuovo modo di creare gli oggetti più disparati, dai pezzi di ricambio ai giocattoli, ma anche miniature per i giochi da tavolo e di ruolo e moltissimo altro.

Se stavate aspettando l’occasione giusta per entrare anche voi nel mondo della stampa 3D, non potete assolutamente perdervi le eccezionali offerte di Anycubic, che vi propone tanti modelli diversi con sconti fino a 230,00€. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto quanto prima, dato che diversi modelli sono già andati esauriti. Inoltre, queste offerte termineranno fra 3 giorni, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto quanto prima. Aggiungiamo poi che la spedizione è gratuita e che per ogni modello è incluso 1 anno di garanzia.

Stampanti 3D Anycubic, chi dovrebbe acquistarle?

Anycubic offre diversi modelli di stampanti 3D in base alle vostre esigenze, ed è indicata per tantissime tipologie diverse di utenti: ad esempio, gli appassionati del fai da te, che possono creare oggetti personalizzati, pezzi di ricambio e prototipi. I professionisti del design e dell’ingegneria, come anche le imprese e le startup, possono utilizzare i modelli più avanzati di stampanti 3D per creare prototipi rapidi, modelli concettuali e componenti personalizzati. Naturalmente, anche artisti, designer e appassionati di cosplay potranno dare vita ai loro progetti grazie a una stampante 3D Anycubic.

Fra i diversi modelli in promozione poniamo l’accento sulla Photon Mono X2, offerta ad appena 249,00€ anziché 479,00€, grazie allo sconto di ben 230,00€. Perfetto per professionisti e appassionati che non vogliono rinunciare alla qualità, ma desiderano risparmiare, questo modello è dotato di uno schermo monocromatico HD 4K da 9,1″, che vi garantirà una resa dei dettagli incredibilmente accurata e una stampa stabile e con meno linee di livello, mentre la piastra di conduzione velocizza il lavoro. Grazie alla pellicola protettiva sulla base di stampa, poi, eviterete graffi e danni accidentali. Inoltre, questo è il prezzo più basso di sempre per la Photon Mono X2, se pensate che solo due giorni fa costava circa 380,00€!

Va poi sottolineato che grazie a queste incredibili offerte potrete risparmiare anche sui preordini dei nuovi modelli! Un esempio è l’eccezionale Kobra 2 Max, che potrà essere vostra a soli 499,99€, ben 80,00€ in meno rispetto a quello che sarà il suo prezzo effettivo, ovvero 579,00€. Difficilmente troverete in commercio un prodotto di questa qualità a un prezzo così competitivo! La Kobra 2 Max dovrebbe arrivare in commercio fra il 20 e il 30 ottobre, per cui appena sarà disponibile vi verrà spedita comodamente a casa.

Grazie all’eccezionale rapporto qualità/prezzo e alla incredibile versatilità di utilizzo delle stampanti 3D Anycubic, sono perfette per qualsiasi tipo di esigenza creativa, sia professionale che hobbystica. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Anycubic dedicata alle offerte, ricordandovi che avete ancora solo 3 giorni di tempo per poterne approfittare, per cui vi consigliamo di affrettarvi, prima che la promozione o le scorte si esauriscano, dato che, lo ricordiamo, alcuni prodotti sono già terminati.

