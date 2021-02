Stanchi delle chat durante le riunioni in Microsoft Teams? Ecco la soluzione

Il team di sviluppo di Microsoft Teams continua a lavorare senza sosta al prodotto, ormai diventato piuttosto popolare a livello mondiale per la sua capacità di realizzare ambienti di lavoro virtuali in modalità remota. La situazione attuale, purtroppo flagellata da una pandemia di COVID-19 che non accenna a fermarsi, ha costretto tantissime persone a svolgere i propri compiti anche da casa, nonché dover partecipare a riunioni attraverso webcam, microfono e schermo. Tuttavia, rispetto ad una classica riunione, è possibile che, all’interno della propria abitazione e davanti ad un monitor, ci si distragga e proprio per questo motivo, recentemente, è stata introdotta una nuova funzionalità.

Infatti, nei forum di Teams è stato chiesto, come indicato da ZDNet, di dare la possibilità all’organizzatore di una riunione di disattivare temporaneamente la chat, dato che diverse persone spesso si trovano a prestare più attenzione a quello che si sta dicendo in chat rispetto alla riunione vera e propria. Un ingegnere di Microsoft è intervenuto sulla questione, confermando che tale funzionalità è ora disponibile, condividendo il collegamento ad una pagina del supporto, dove viene spiegato che sono presenti tre opzioni per le chat durante le riunioni:

Abilitata (impostazione predefinita): i partecipanti possono parlare prima, durante e dopo la riunione;

Disattivata: nessuno, compreso l’organizzatore, più inviare messaggi sulla chat

Solo durante la riunione: i partecipanti possono parlare durante la riunione. L’organizzatore può inviare messaggi in qualsiasi momento.

Recentemente vi abbiamo parlato di altre funzionalità in arrivo in Microsoft Teams, come una gestione dei file condivisi semplificata, e due nuove app, chiamate Bullettins e Milestones.