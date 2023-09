Il prossimo, importante, aggiornamento di SteamOS di Valve, porta alcune significative nuove impostazioni di visualizzazione, nonché nuovi miglioramenti delle prestazioni per Steam Deck. È possibile leggere tutto sull’aggiornamento SteamOS 3.5 in un post sul blog sul sito Steam.

Tra le principali novità, ciò che salta all’occhio sono due nuove funzionalità pensate per chi gioca usando il Dock: il supporto per il refresh rate variabile (VRR) e l’HDR, entrambe disponibili quando si utilizza Steam Deck con un display esterno che supporti tali tecnologie. Valve, inoltre, precisa che l’HDR può essere attivato se si dispone di un display compatibile, mentre il VRR può essere attivato se si dispone di un adattatore USB-C compatibile.

L’azienda ha inoltre cambiato la resa dei colori predefinita di Steam Deck per “emulare il gamut di colori sRGB”, il che secondo Valve darà “una resa leggermente più calda e vibrante dei colori”. Se non vi piace il cambiamento, o desiderate provarne uno personalizzato, Valve ha aggiunto anche una serie di impostazioni che consentono di regolare la vivacità dei colori, e la loro temperatura, tramite le impostazioni del display.

Un’altra novità, molto gradita, sono i “driver grafici aggiornati, con molti miglioramenti delle prestazioni e delle funzionalità”. Valve specifica che l’aggiornamento porta “miglioramenti delle prestazioni per Starfield“. Per chi non lo sapesse, l’ottimo RPG spaziale di Bethesda non è ancora verificato per Steam Deck ma ciò non ha impedito alle persone di giocarci lo stesso sull’handheld; questo aggiornamento si pone come lo step successivo per ottenere la verifica e pare che AMD sia stata direttamente coinvolta nella realizzazione dei nuovi driver, in maniera analoga a quanto successo recentemente su ROG Ally.

Valve promette, inoltre, che il nuovo aggiornamento garantirà “una leggera miglioria nella velocità di ripresa dalla sospensione“, mentre per gli utenti della modalità desktop di Steam Deck, l’Arch Linux sottostante è stato aggiornato, completo di una nuova versione dell’interfaccia desktop Plasma con un’app store Discover aggiornato, widget e un nuovo sistema di disposizione delle finestre.

Il BIOS presenta ora delle “impostazioni di offset di tensione“, il che fa pensare che si possa facilmente undervoltare o overcloccare Steam Deck ma dovremo attendere i primi test da parte della community per esserne certi.

Infine, per quanto SteamOS 3.5 non sia ancora stato rilasciato nella sua forma definitiva, se desiderate provarlo in anteprima, vi basterà andare su Impostazioni > Sistema > Canale di aggiornamento di sistema > Anteprima. Tenetea mente però che questa versione in anteprima potrebbe risultare particolarmente instabile, in tal caso vi basterà ripetere i passaggi sopracitati e selezionare Stabile anziché Anteprima.