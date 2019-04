I PC gamer stanno passando a GeForce RTX e RX 580

Secondo i risultati di marzo del sondaggio Steam le GPU Nvidia restano le più diffuse e le RTX prendono sempre più piede, con una crescita dello 0,52%.

Il sondaggio hardware e software di Steam permette a Valve di raccogliere informazioni interessanti riguardo le varie configurazioni dei giocatori e i componenti più diffusi, soprattutto quando si parla di schede video. Oggi sono stati pubblicati i dati di marzo, andiamo a vederli insieme.

La top 10 è ancora occupata da diverse schede Nvidia, ma c’era da aspettarselo. La GTX 1060 rimane salda in testa alla classifica, facendo registrare una diffusione del 15,58%.

Le prime posizioni sono, in generale, ancora occupate da schede di fascia medio-alta delle generazioni GTX 1000 e GTX 900. Per trovare una GPU AMD Radeon dobbiamo scendere fino alla tredicesima posizione, dove compare la RX 580, diffusa solamente tra l’1,10% degli utenti.

Se invece osserviamo le variazioni percentuali rispetto a febbraio, notiamo come alcune delle schede più diffuse abbiano subito un forte calo: -0,30% per la GTX 1060, -0,15% per la GTX 1050 Ti, -0,32% per la GTX 960 e -0,27% per la vecchia GTX 750 Ti.

Questo probabilmente sta a significare che diversi videogiocatori stanno passando a soluzioni più moderne e dal buon rapporto qualità – prezzo come la RX 580, che fa segnare un +0,16%, oppure hanno deciso di fare un salto di qualità e passare ad una nuova RTX 2060, che registra un +0,27%.

Aumenta anche la diffusione della RTX 2080 (+0,10%) e della RTX 2070 (+0,15%), mentre per quanto riguarda le recenti GTX 1660 Ti e GTX 1660 non ci sono ancora dati ufficiali.

Anche in casa AMD si registra una leggera crescita: oltre alla già citata RX 580 vediamo un +0,06% sulla RX 570, +0,02% sulla RX 560 e +0,03% sulle RX Vega. Nulla a che vedere comunque con i numeri fatti registrare da Nvidia, al momento regina indiscussa del mercato GPU. Vedremo se nei prossimi mesi l’arrivo di Navi riuscirà a cambiare le cose e a risollevare le sorti di AMD.

Se siete amanti delle statistiche, in chiusura vi segnaliamo un video YouTube creato dall’utente “TheRankings” che mostra la diffusione delle schede video dall’aprile 2004 al marzo 2019, basandosi proprio su queste statistiche raccolte da Steam.