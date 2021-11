SteamOS disponibile per tutti, non sarà un’esclusiva Steam Deck

Siamo già a conoscenza della volontà di Valve di entrare nel settore delle console portatili con la sua console Steam Deck mossa dal sistema operativo SteamOS, la distribuzione Linux sviluppata direttamente da Valve ora basata su Arch Linux a seguito dell’abbandono di Debian GNU/Linux.

Photo Credit: Valve, Microsoft

Il sistema operativo di Valve, nato in origine per abbinarsi alle fallimentari Steam Machine, non differiva molto dalle normali distribuzioni Linux alle quali siamo abituati, era possibile scaricarlo ed installarlo gratuitamente su qualsiasi PC in grado di soddisfare i requisiti minimi. L’ultima versione di SteamOS è la 2.195 e risale al 2019.

In questi anni Valve ha optato per un cambio di base scegliendo Arch Linux, una distribuzione ben nota tra gli appassionati per l’estrema flessibilità ed il suo modello di rilascio “rolling-release”. La compagnia di Seattle ha indicato come motivazione della scelta la maggiore flessibilità e facilità nella distribuzione degli aggiornamenti di sistema.

Con l’annuncio di Steam Deck Valve, oltre al cambio di base, ha anche indicato alcuni dettagli tecnici, come l’uso di KDE Plasma come ambiente desktop e del nuovo server grafico Wayland, capace fra le altre cose di gestire meglio i dispositivi multi-touch.

Con la diretta dello scorso sabato Valve è scesa in ulteriori dettagli, come il filesystem radice (root) in sola lettura al fine di prevenire manomissioni al sistema e il gestore sonoro PipeWire che va a rimpiazzare il vecchio ALSA. L’azienda ha anche confermato la volontà di mantenere SteamOS 3.0 disponibile gratuitamente al download per tutti coloro che vogliono installarlo sul proprio PC.

Per quanto riguarda la data di rilascio Lawrence Yang, ingegnere presso Valve, ci fa sapere di non avere ancora una data precisa dal momento che i lavori su Steam Deck e il suo sistema operativo sono ancora nel vivo, ma ci assicura che il sistema operativo sarà reso pubblico poco dopo il rilascio d della console.

Visto il recente rinvio di Steam Deck, dovuto alla penuria di chip, possiamo ipotizzare come data di pubblicazione febbraio 2022. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sullo sviluppo di Steam Deck SteamOS vi rimandiamo al sito ufficiale.