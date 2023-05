Come raccontiamo spesso, se c’è uno dei parametri che meno vengono tenuti in considerazione quando si parla di mouse, siano essi da gioco o meno, è certamente il peso che, invece, è un parametro fondamentale da tenere in considerazione, specie considerando quanto questo parametro possa influire seriamente sulla salute dell’articolazione del polso, delle dita e della mano.

Dunque, se tenendo conto di questo fattore siete ora alla ricerca di un nuovo mouse che, anzitutto, tenga conto proprio della leggerezza e dell’impatto sul vostro benessere articolare, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata all’ottimo SteelSeries Aerox 3, qui nella sua versione wireless, ed il cui prezzo originale sarebbe di ben 109,99€ è oggi in sconto del 36%, ed è quindi acquistabile a soli 69,99€!

Si tratta indubbiamente di un affare, specie perché, come detto in apertura, parliamo di un mouse progettato tenendo come focus proprio la leggerezza del corpo del dispositivo che, grazie ad una particolare struttura alveolata, ha un peso dichiarato di appena 68 grammi!

In questo modo SteelSeries Aerox 3 non solo si propone come un mouse comodo, e leggero, ma anche soprattutto come un dispositivo di puntamento preciso e affidabile, giacché il peso molto basso rende anche il movimento più veloce e fluido, contribuendo anche a non affaticare la mano e le relative articolazioni, a prescindere che se ne faccia un uso da gaming (per cui nasce) o da ufficio.

Oltre alle questioni relative al peso parliamo, inoltre, di un dispositivo con una batteria ottimizzata, progettato per supportarvi in oltre 200 ore di gioco, e con un sistema di ricarica rapida tramite connessione USB-C. Dotato di pattini di scorrimento in PTFE che garantiscono movimenti fluidi su qualsiasi superficie, e un sensore ottico per gaming con tecnologia TrueMove Air, capace di rilevare anche il più piccolo movimento, SteelSeries Aerox 3 è persino certificato IP54, e dunque al netto della sua particolare struttura è comunque resistente a polvere e schizzi d’acqua!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero eccezionale che, grazie a questo sconto del 35%, rappresenta un’occasione davvero ottima occasione d’acquisto e, per questo, vi suggeriamo di consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto ad un prezzo davvero conveniente.

