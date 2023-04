Come diciamo spesso: il peso è un fattore che non andrebbe mai sottovalutato quando si pensa all’acquisto di un nuovo mouse, perché da esso non solo dipende la scorrevolezza del dispositivo, ma anche l’affaticamento dell’articolazione del polso. Un mouse troppo pesante, peggio se non ergonomico, può infatti causare non pochi problemi, affaticando il polso e causando dolori e disturbi che, nel tempo, possono persino aggravarsi.

Tocca quindi fare attenzione, tenendo il peso in grande considerazione prima dell’acquisto del proprio mouse da gioco o da lavoro; ed ecco perché, in tal senso, pensiamo che valga a pena dare un’occhiata allo splendido SteelSeries Aerox 5, un prodotto wireless di grande qualità, caratterizzato da un design che ne accentua la leggerezza, e che oggi può essere vostro a soli 99,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 149,99€!

Un affare, per un mouse che, anzitutto, è caratterizzato da un particolarissimo design alveolato, che porta il peso del dispositivo ad appena 74 grammi, rendendo questo Aerox 5 uno dei mouse più leggeri del mercato! Il che lo rende perfetto per chi ha, tra le proprie preferenze, titoli in cui la reattività è tutto, siamo essi sparatutto, strategici o MOBA.

Parliamo, in tal senso, di un mouse molto versatile e confortevole che, proprio per adattarsi alle necessità del giocatore, si propone con ben 9 tasti programmabili e 5 pulsanti laterali, e con un interruttore a levetta appositamente progettato per offrire un controllo preciso e pulito a prescindere dal titolo in questione.

Inoltre, come detto in apertura, parliamo di un mouse wireless con un modulo Bluetooth 5.0, e caratterizzato dall’ottima tecnologia Quantum 2.0, capace di garantire una connettività pulita e precisa, senza ritardo nei comandi, per il massimo della reattività.

Dotato di una batteria ricaricabile da ben 180 ore, Aerox 5 è, dulcis in fundo, anche certificato IP54, il che significa che anche al netto del suo particolarissimo design alveolato, questo mouse è resistente ad acqua, polvere e sporco!

Insomma, parliamo di un dispositivo davvero eccezionale, perfetto per i giocatori che cercano un mouse leggero ma con tutti i crismi. Per questo, vi invitiamo ad effettuare subito il vostro acquisto, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

