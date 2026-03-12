Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile per il SteelSeries Aerox 5 Wireless, il mouse gaming ultra leggero da soli 74g con sensore ottico 18k CPI, connettività Bluetooth/2,4 GHz e autonomia fino a 180 ore. Dotato di protezione IP54 e 9 pulsanti programmabili, è perfetto per FPS, MOBA e Battle Royale. Ora disponibile a soli 74,99€ invece di 149,99€, con uno sconto del 50%!

SteelSeries Aerox 5 Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il SteelSeries Aerox 5 Wireless è il mouse ideale per i giocatori competitivi che cercano prestazioni elevate senza compromessi. È particolarmente consigliato agli appassionati di FPS, MOBA e Battle Royale che necessitano di un dispositivo reattivo e preciso, grazie al sensore ottico TrueMove Air da 18.000 CPI. Il suo peso ultraleggero di soli 74 grammi, ottenuto grazie al guscio forato, lo rende perfetto per chi gioca sessioni prolungate riducendo l'affaticamento del polso.

Con una batteria da 180 ore e connettività wireless a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0, soddisfa le esigenze di chi vuole libertà di movimento senza rinunciare alla stabilità della connessione. La certificazione IP54 lo rende resistente a polvere e schizzi d'acqua, garantendo durabilità nel tempo. I 9 pulsanti programmabili e l'illuminazione RGB a 16,8 milioni di colori completano un prodotto versatile, ora disponibile a 74,99€ con uno sconto del 50% su Amazon.

Lo SteelSeries Aerox 5 Wireless è un mouse gaming ultra leggero da 74g con scocca forata, sensore TrueMove Air da 18.000 CPI, 9 pulsanti programmabili, protezione IP54 e autonomia fino a 180 ore.

