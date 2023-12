SteelSeries Apex 3: splendida tastiera da gaming in sconto del 25%

Siete in cerca di un bel regalo di Natale last minute da acquistare per un PC gamer e, ovviamente, volete spendere bene il vostro denaro, con anche la garanzia che il tutto arrivi entro Natale? Chiedere non è utopistico, specie perché Amazon sembra ancora capace di consegnare, per tempo, i vostri ultimi acquisti. E se volete anche spendere bene i vostri soldi, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa bellissima tastiera SteelSeries Apex 3, ora disponibile al prezzo irresistibile di appena 59,99€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 79,99€!

SteelSeries Apex 3, chi dovrebbe acquistarla?

Si tratta di un'offerta davvero ottima che, in tutta onestà, ci sentiremmo di proporre a chiunque abbia una postazione da gaming, e sia alla ricerca di una tastiera cablata di qualità pregevole, ma venduta ad un prezzo conveniente. Parliamo, infatti, di almeno un terzo di quello che è il prezzo medio per tastiere gaming di qualità, la qual cosa è possibile solo grazie a quelle che sono le politiche di vendita di SteelSeries, brand sempre molto competitivo sui prezzi, ma che non lesina sulla qualità.

Completamente illuminata da luci RGB, e con alcune attenzione che ne chiariscono il pregio, come ad esempio una serie di canaline nascoste per il corretto management dei cavi, la SteelSeries Apex 3 è una tastiera da gaming affidabile e performante, dotata anche di un comodo rullo metallico cliccabile e tasti multimediali per regolare il volume e le impostazioni al volo.

Dotata di switch ultra-silenziosi che garantiscono una rumorosità quasi nulla per 20 milioni di pressioni a basso attrito. Questa tastiera è persino certificata IP32, ed è quindi resistente ai versamenti accidentali di liquidi, cosa non rara per qualsiasi postazione PC. Inoltre, da considerare che, al netto del prezzo basso, è anche provvista di un comodo poggiapolsi magnetico di alta qualità, così da aiutarvi nel corretto e confortevole posizionamento dei palmi delle mani.

Parliamo, dunque, di una tastiera dalle ottime prestazioni e dal prezzo sorprendente che, come detto, può essere vostra entro Natale, motivo per cui vi suggeriamo di acquistarla subito tramite la pagina Amazon del prodotto, così che possiate procedere all'acquisto prima che essa vada esaurita, o che finisca la finestra di tempo utile ad effettuare l'ordine entro Natale.

