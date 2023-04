Siete alla ricerca di un paio di cuffie da gaming wireless dalla qualità eccellente, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso non possiamo che consigliarvi le fantastiche SteelSeries Arctis 1, tra le migliori in assoluto sul mercato, oggi scontate del 42% su Amazon!

Potrete, infatti, acquistare le cuffie a soli 69,99€ invece del loro prezzo di listino di 119,99€. Si tratta di un’offerta davvero ottima, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile in modo da non rischiare l’esaurimento delle scorte.

Il punto di forza delle SteelSeries Arctis 1 è senza dubbio il driver ad alte prestazioni collocato in ogni padiglione, che riprodurrà ogni suono con una quantità incredibile di dettagli. Riuscirete, dunque, a sentire chiaramente ogni passo degli avversari, così come il rumore della ricarica dell’arma e della pioggia che batte sul terreno.

Le cuffie godono della potente tecnologia wirelss a 2,4GHz, che vi consentirà di godere di connettività a latenza bassissima su qualsiasi piattaforma compatibile, come PC, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e smartphone Android. Vi basterà, infatti, collegare la chiavetta USB-C al vostro dispositivo per iniziare a utilizzare le SteelSeries Arctis 1, rendendole perfette per essere portate con sé durante i viaggi.

Oltre all’audio in entrata, anche quello in uscita godrà di una qualità eccellente grazie al microfono rimovibile ClearCast certificato Discord. Il design bidirezionale è lo stesso impiegato a bordo degli aerei e vi garantirà una cancellazione del rumore di livello superiore, isolandovi a prescindere dall’ambiente in cui vi trovate e trasmettendo la vostra voce chiara e cristallina.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto delle SteelSeries Arctis 1, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

