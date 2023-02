Se siete alla ricerca di un ottimo paio di cuffie da gaming cablate e, come sempre, l’obiettivo è anche e soprattutto quello di risparmiare qualche soldo sull’acquisto, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, giacché vi permetterà di portarvi a casa, con uno sconto del 31%, le ottime SteelSeries Arctis 5, ovvero un headset da gioco confortevole e dal suono pulito, perfetto per chi desidera una buona qualità audio in cuffia, ma senza poi troppe pretese.

Il prezzo di queste medio gamma, del resto, è davvero molto conveniente, tant’è che grazie ad Amazon potrete portarvele a casa a soli 89,99€, contro i 129,99€ del prezzo originale! Un affare non da poco, soprattutto tenendo conto che, se si parla di SteelSeries, si parla di un brand affidabile e di grande qualità.

Equipaggiate con due performanti driver S1 prodotti direttamente da SteelSeries, le Arctis 5 sono state realizzate per offrire ai giocatori un suono limpido e cristallino in ogni circostanza, azzerando la possibilità di distorsioni, e dividendo adeguatamente il suono del gioco da quello della chat vocale, così che l’esperienza di gioco sia sempre definita e limpida.

Ed a proposito di chat: le Arctis 5 vantano anche uno dei migliori microfoni ad archetto (ed estraibili) in circolazione, il ClearCast che, certificato Discord, cattura il suono in modo pulito ed efficiente, e gode anche di un sistema integrato di cancellazione dei rumori di fondo, che renderà le vostre comunicazioni più chiare e prive di qualsiasi interferenza.

Tornando al profilo acustico, le Arctis 5 supportano la tecnologia surround DTS Headphone:X v2.0 di nuova generazione, che rende i suoni ancor più ricchi e immersivi, direzionando l’audio di modo che l’immersione nell’ambiente di gioco sia eccellente, e perfettamente calibrata.

Dulcis in fundo, parliamo di cuffie dall’ottima qualità costruttiva, realizzate con dei morbidi padiglioni in tessuto AirWeave, traspirante e leggero, che rende queste cuffie non solo piacevoli di indossare, ma anche comoda da tenere sulle orecchie anche dopo ore ed ore di gioco!

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo splendido headset prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

