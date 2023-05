State cercando delle cuffie da gaming comode, dalle performance eccellenti e ad un prezzo vantaggioso? In tal caso, non possiamo che proporvi le SteelSeries Arctis 7+ in sconto addirittura del 23% su Amazon. Al momento, e solo per poco, avrete l’opportunità di portarle a casa ad appena 149,99€ invece di 199,99€.

Un’occasione da non farvi scappare tenendo presente che sono compatibili con console e PC, sono wireless e vi assicurano addirittura 30 ore di durata della batteria. Per questo, vi invitiamo a portare a termine il vostro acquisto quanto prima, magari rateizzando fino a 24 mensilità a tasso zero con Cofidis se volete agevolare la vostra spesa!

Le SteelSeries Arctis 7+ dispongono di un dongle compatto multipiattaforma USB-C, in modo tale da assicurarvi una latenza di appena 2.4Ghz mentre giocate. Inoltre, sono pensate per farvi immergere a 360° nell’esperienza di gioco, grazie alla tecnologica sourround sound 7.1 su PC e alla Tempest 3D su PS5.

Non meno importante, il microfono ClearCast che è certificato Discord ed è riconosciuto come uno dei migliori microfoni da gaming, bidirezionale e retrattile. Non solo offre la massima chiarezza della vostra voce ma aggiunge anche un’ottima cancellazione del rumore, per comunicare in modo ben distinto e senza disturbi di fondo di alcun genere!

Inoltre, l’ottima batteria, pensata per durare fino a 30 ore senza necessità di ricarica, vi assicura lunghe e ininterrotte sessioni di gioco. Infine, va menzionato anche il design di queste fantastiche cuffie: la struttura del telaio, in acciaio di alta qualità, con volume e controlli sempre a portata di mano, vi assicura una gestione rapida e confortevole di tutti i comandi a disposizione! Dunque l’ideale se giocate in competitiva oppure se siete soliti fare live streaming su varie piattaforme.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

