SteelSeries Arctis Nova 3: ottime cuffie gaming in sconto del 18%

Nonostante la Festa delle offerte Prime si sia conclusa la scorsa notte, il catalogo di Amazon continua a essere ricco di ottime offerte. Dopo avervi parlato di quelli che sono stati i prodotti più acquistati in queste giornate promozionali ci vogliamo concentrare su un prodotto in particolare, ovvero sulle SteelSeries Arctis Nova 3.

Queste cuffie da gaming, che rientrano senza dubbio tra le migliori sul mercato, sono attualmente , con un ribasso del 18% rispetto al loro prezzo consigliato. Insomma, un'offerta davvero ottima per un modello che gode della qualità di SteelSeries e che soddisferà anche i giocatori più esigenti.

SteelSeries Arctis Nova 3, chi dovrebbe acquistarle?

Le SteelSeries Arctis Nova 3 rappresentano l'acquisto perfetto per chi è alla ricerca di un paio di cuffie da gaming capaci di esaltare al meglio la tecnologia Tempest 3D Audio di PS5, dato che l'audio spaziale a 360° vi farà sentire in modo chiaro, limpido e immersivo anche i suoni più impercettibili dei vostri gameplay, migliorando nettamente la vostra esperienza di gioco. A un prezzo inferiore rispetto alle 3D Pulse prodotte da Sony, dunque, avrete un paio di cuffie dalla qualità praticamente analoga, e che per di più sono compatibili anche con PS4, Nintendo Switch e PC.

Inoltre, sono ottime anche per chi gioca spesso in chat vocale con gli amici, dato che il microfono ClearCast Gen 2 sfrutterà l'intelligenza artificiale per eliminare i rumori di fondo. Insomma, parliamo di un paio di cuffie complete e ideali per coloro che desiderano un modello dotato di tecnologie top di gamma e che si presti a essere utilizzato su più piattaforme.

Tornando a parlare del prezzo, grazie alla promozione di Amazon potrete godere del prezzo più basso a cui siano mai state vendute. Solo in altre 3 occasioni, nel corso degli ultimi mesi, sono state disponibili agli attuali 89,99€, non scendendo mai a un prezzo inferiore ma, al contrario, subendo aumenti improvvisi a 109,99€. Al termine dello sconto attuale, dunque, saliranno quasi sicuramente di nuovo a tale importo, e potreste dover aspettare per lo meno fino al Black Friday di novembre per godere di un'occasione altrettanto conveniente.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

