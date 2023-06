State pensando di acquistare delle nuove cuffie da gaming ultra performanti che vi garantiscano un’immersione audio totale durante le vostre sessioni di gioco? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire le eccezionali SteelSeries Arctis Nova Pro, oggi in offerta su Amazon con un importante sconto di ben 50€.

Grazie a questa promozione, infatti, le pagherete solo 229,99€ anziché 279,99€, risparmiando così il 18%. Davvero un’occasione da cogliere al volo per fare vostre queste cuffie top di gamma a un prezzo davvero contenuto, vista la loro eccezionale qualità.

Con le SteelSeries Arctis Nova Pro potrete personalizzare la vostra esperienza sonora grazie al software Sonar, che impiega un equalizzatore parametrico professionale, usato per la prima volta nel mondo del gaming. In questo modo potrete, ad esempio, abbassare il volume dei membri del vostro team e alzare quello della squadra avversaria, per un vantaggio tattico immediato. Sonar eliminerà anche il rumore di fondo indesiderato.

L’audio spaziale surround a 360° vi farà sentire in modo chiaro, limpido e immersivo anche i suoni più impercettibili. Inoltre, le cuffie sono compatibili con Tempest 3D Audio per PS5 e Microsoft Spatial Sound. Godrete poi di una risoluzione audio fino a 96KHz/24-Bit, per un paesaggio sonoro dettagliato e ricco di sfumature.

Potrete anche collegarle a due sistemi contemporaneamente, passando facilmente da uno all’altro con la pressione di un tasto, grazie alla connessione multi-sistema. Certamente da menzionare anche il microfono ClearCast Gen 2, dotato di cancellazione del rumore basata su IA, per comunicazioni sempre cristalline. E se preferite un look più elegante, il microfono si ritrae completamente nella cuffie.

Le SteelSeries Arctis Nova Pro sono regolabili per garantirvi un’adattabilità perfetta e dispongono di padiglioni rotanti regolabili in altezza, una fascia di sospensione flessibile e una struttura compatibile con gli occhiali. Infine, potrete configurarle facilmente con un semplice tocco del display OLED multifunzione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all'offerta.

