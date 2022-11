Se siete alla ricerca di un paio di cuffie da gaming con tutti i crismi e, al contempo, vorreste risparmiare qualche soldo, approfittando magari delle ottime offerte del Black Friday 2022 di Amazon, allora non potete davvero ignorare questa offerta, relativa ad un paio di cuffie di tutto rispetto, capaci di garantirvi un’esperienza davvero oltre la media del mercato.

Di che stiamo parlando? Delle splendide SteelSeries Arctis Pro, qui nella loro versione migliore, ovvero provviste del GameDAC per il controllo delle impostazioni e del volume, ed originariamente vendute alla bellezza di 279,99€! Un prezzo davvero altino che, tuttavia, grazie agli sconti del Black Friday 2022, potrete oggi acquistare a soli 159,99€, e dunque con uno sconto pari al 43%, ovvero di ben 120 euro!

Un affare niente male, specie considerando che, come detto in apertura, parliamo di cuffie di eccezionale qualità, il cui obiettivo è quello di offrire un’esperienza di ascolto senza precedenti, grazie ad una serie di attenzioni tecniche che partono, ovviamente, dai due driver per la diffusione del suono. Entrambi da 40 mm, e realizzato ai neodimio, in grado di offrire una risposta in frequenza da 10 a 40.000 Hz, e con una sensibilità di 102 dBSPL e un’impedenza di 32 Ohm.

Il suono emesso da queste Arctis Pro è pulito, profondo e avvolgente, e vi garantirà un’ottima immersione nell’ambiente di gioco, con un suono sempre ben direzionato ed appagante, e con una buona distinzione tra l’audio di gioco e quello di un’eventuale chat vocale, anche qualora quest’ultima fosse particolarmente affollata. Qui il merito è anche dell’ottimo microfono ClearCast retrattile bidirezionale e con cancellazione del rumore, capace di garantire un’impedenza da 2200 Ohm, ed una risposta in frequenza tra 100 e 10.000 Hz, con la risultante di comunicazioni sempre chiare e definite anche in uscita!

L’esperienza acustica, in sintesi, è quasi perfetta, ed è ulteriormente incentivata dalla comodità dell’headset che, pur risultando solido e resistente, è in realtà leggerissimo, essendo stato realizzato prevalentemente in alluminio.

Inoltre, il peso è comunque sempre equilibrato, grazie alla presenza di una fascia elastica posta immediatamente sotto l’arco di sostegno dei padiglioni, che dunque non solo distribuisce equamente il peso sulla testa, ma rende anche il posizionamento dell’arco più comodo e confortevole.

Dulcis in fundo, come specificato all’inizio, questa configurazione delle Arctis Pro è quella con collegamento a cavo (esistono anche wireless), che include in confezione anche una comoda GameDAC, ovvero di un sistema di amplificazione con 121 dB di gamma dinamica e -115 dB THD+N, capace di potenziale notevolmente la potenza e la qualità del suono a prescindere che si giochi su PC o su console!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

