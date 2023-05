State cercando delle cuffie da gaming performanti ma disponibili a un prezzo davvero conveniente? In tal caso le SteelSeries Arctis Pro sono la proposta perfetta per voi, in particolare in questo momento di sconti dovuto alla Gaming Week. Per il momento, infatti, dovrete portarle a casa con un ribasso del 46%, ovvero ad appena 149,99€ invece di 279,99€.

Il modello in questione non solo è disponibile a questo prezzo folle ma, in più, avrete la possibilità di rendere l’acquisto ancora più accessibile. Grazie alla linea di credito Amazon, infatti, avrete la possibilità di rateizzare la spesa fino a 24 mensilità e a tasso zero!

Il DAC dedicato e l’amplificatore per cuffie di cui sono provviste, trasformano qualsiasi PS4 o PC in una sorgente audio dalle alte prestazioni, bypassando i DAC di bassa fedeltà e scarsa qualità. Non meno importante, sono dotate del primo sistema da gaming con audio ad alta risoluzione certificato, in grado di assicurarvi suoni sempre ad alta fedeltà a 96 kHz / 24 bit senza alcun sottocampionamento.

Inoltre, gli speaker ad alta risoluzione con magneti al neodimio a elevata densità riproducono un’ampia gamma di frequenze che si estende da 10 fino a 40.000 Hz. L’elegante struttura delle cuffie, invece, è realizzata in acciaio lucido e lega di alluminio che ne assicura la durevolezza prevenendo ogni deformazione anche con un utilizzo continuo e prolungato.

