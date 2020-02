Steelseries Glow Up, 3 nuove periferiche per i videogiocatori

Con l’arrivo di febbraio ha avuto inizio la nuova campagna “Glow Up” di Steelseries che introduce 3 nuovi prodotti sul mercato, nello specifico 2 tastiere e un mouse. Si tratta di periferiche non top di gamma ma che piuttosto puntano a portare a prezzi più bassi alcune caratteristiche presenti su prodotti premium.

La prima tastiera che andremo ad analizzare è l’Apex 3. Questa tastiera ha una certificazione IP 32 per resistere a polvere e a schizzi d’acqua accidentali, una illuminazione RGB a 10 zone personalizzabile tramite software e switch a membrana garantiti per 20 milioni di pressioni. Gli switch montati sono prodotti da Streelseries, silenziosi, con funzione anti-ghosting e a basso attrito.

Apprezzabile, come sempre, la presenza di un poggiapolsi magnetico, molto utile e comodo quando si passano molte ore al computer. Questa è una feature presente sulla linea premium Apex Pro, bello che sia presente anche su questa Apex 3 che è un prodotto di fascia più bassa, così come i tasti multimediali dedicati e la rotella metallica cliccabile utilizzabile per regolare il volume rapidamente.

L’ultima “chicca” è il sistema di instradamento dei cavi a tre vie presente sotto la base della tastiera, utile sia per evitare che i cavi si intreccino sia per tenere la scrivania più ordinata. Disponibile il layout italiano. Il prezzo di lancio consigliato al pubblico per l’APEX 3 è di 79,99 euro (Amazon).

Passiamo ora alla sorella maggiore, la Apex 5. Rispetto alla APex 3 le migliorie giungono su tutti i fronti, a partire dal tipo di switch per finire con i materiali utilizzati. Partiamo dalla singolare scelta di utilizzare degli switch ibridi su una tastiera che, già a partire dal prezzo, rientra tra i prodotti di fascia alta. Gli switch ibridi blu con i quali Steelseries ha equipaggiato la sua APex 5 combinano la fluidità di uno switch a membrana con la maggiore durata, le prestazioni e il soddisfacente feedback tattile di uno switch meccanico blu, unendo di fatto i migliori aspetti delle due tipologie di switch.

Il corpo della tastiera è in alluminio di alta qualità, resistente e leggero. Anche in questo modello sono presenti, il sistema di instradamento dei cavi sotto la base, il poggiapolsi magnetico e i controlli multimediali con rotella in metallo accompagnati però da una novità: un piccolo smart display OLED. Gli utenti possono personalizzare questo mini display OLED con GIF, o possono piuttosto utilizzarlo per visualizzare al volo le informazioni da giochi come CS: GO e Dota2, possono visualizzare le informazioni sul brano su TIDAL, i messaggi Discord in arrivo, le impostazioni e altro ancora. L’illuminazione RGB dell’APEX 5 non è a zone ma per tasto, sempre configurabile tramite software.

Per la Apex 5 non è al momento disponibile il layout italiano e non sappiamo se lo sarà in futuro. Il prezzo consigliato al pubblico è di 129,99 euro (Amazon).

Non ci resta che concludere con il Rival 3, l’unico nuovo mouse presente in questa serie di nuovi prodotti.

Il Rival 3 si presenta come un mouse progettato per essere comodo – adatto per i giocatori che con uno stile di impugnatura claw sia fingertip – e soprattutto duraturo, grazie al polimero di alta qualità utilizzato per la sua costruzione che lo rende anche molto leggero (77 grammi). I tasti utilizzati sono gli stessi di altri mouse Steelseries di fascia più alta e sono garantiti per 60 milioni di clic. Questo mouse utilizza un sensore TrueMove Core da 8500 CPI realizzato da Steelseries in collaborazione con Pixart, progettato per prestazioni precise con tracciamento 1:1, quindi i movimenti esatti del mouse vengono replicati perfettamente sullo schermo, 300 IPS e un’accelerazione fino a 35G.

Completamente progettato da zero il sistema di illuminazione RGB a 3 zone, reso in qualche modo “smart”, nel senso che è in grado di riportare con effetti luminosi l’arrivo di una notifica in chat su Discord, eventi di gioco o altro ancora. Tutto questo è impostabile e programmabile tramite il software Steelseries Engine. Il Rival 3 dispone inoltre di una memoria integrata per salvare fino a 5 profili e mantenere così tutte le impostazioni preferite indipendentemente se si utilizza il mouse sul proprio PC o meno. Il Rival 3 viene venduto ad un prezzo consigliato di 39,99 euro (Amazon).