SteelSeries Member Madness Sale: super sconti dallo shop ufficiale

Partono anche sullo store di SteelSeries nuovi, eccezionali sconti con cui fronteggiare la noia che imperversa in questi difficili giorni di clausura forzata. Lo shop del famoso marchio di periferiche ha infatti dato il via alla sua Member March Sale, con cui mette in sconto mouse, tastiere e soprattutto headest, come le straordinarie Arctis Pro Wireless, top di gamma del brand dotate di driver al neodimio da 40 mm che, secondo l’azienda, sono in grado di offrire una risposta in frequenza da 10 a 40.000 Hz, una sensibilità di 102 dBSPL e un’impedenza di 32 Ohm.

Dotate di un microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, impedenza 2200 Ohm e risposta in frequenza tra 100 e 10.000 Hz, le Arctis Pro Wireless hanno un sistema a doppia batteria rimovibile, con ogni batteria predisposta per almeno 10 ore di autonomia per 20 ore di gioco complessive! Stiamo parlando, dunque, di un prodotto di assoluta qualità, pensato per adattarsi alle esigenze di ogni tipologia di gamer: da quanti necessitano di un headset che tenga il passo di lunghe sessioni competitive a quanti, invece, voglio semplicemente un headset comodo e performante, capace di restituire un’esperienza acustica di primissimo livello.

Ovviamente le Arctis Pro Wireless non sono l'unico prodotto in offerta oggi, ed anzi lo store SteelSeries abbonda di articoli in promozione. L'unico appunto, prima di lasciarvi alla nostra selezione di prodotti (a proposito, qui trovate la selezione completa) e che per usufruire degli sconti è necessario registrarsi al portale, in quanto le offerte sono disponibili solo per gli iscritti allo store. L'iscrizione è ovviamente gratuita e vi porterà via solo un paio di minuti.

N.B. I prezzi qui proposti sono quelli originali. Lo sconto applicato è visibile nelle singole pagine prodotto. L’offerta è valida solo per gli iscritti al portale ufficiale SteelSeries, la cui iscrizione è gratuita.

