La Docking Station Dual-Bay è una docking station per SSD versatile ed efficiente che consente la lettura e la scrittura simultanea di SSD M.2 NVME PCIe e SATA. Grazie alla funzione di clonazione, può duplicare un’unità SSD M.2 SATA in un’unità SSD M.2 NVME. Questa docking station è prodotta dal famoso brand Techly, leader in ambito tecnologico, ed è compatibile con le unità SSD M.2 M-Key e M+B Key NVMe PCIe (22110/2280/2260/2242/2230), offrendo due slot per operazioni di lettura e scrittura simultanee.

Con questo prodotto potrete espandere la capacità di archiviazione: vi basterà collegarlo a vari dispositivi come PC, laptop, notebook, smart TV, PS4, Xbox e altro ancora. Viene, inoltre, fornito con un cavo da USB-C a USB-C USB 3.2 Gen2 e un cavo da USB-C a USB-A, per offrire agli utenti diverse opzioni di connettività. Con il cavo da USB-C a USB-C, la docking station raggiunge una velocità di trasmissione di circa 10 Gbps, mentre il cavo da USB-C a USB-A raggiunge circa 5 Gbps.

Una delle caratteristiche principali è il design, facile da usare. Non c’è nemmeno bisogno di avere un PC per clonare due SSD M.2; basta premere un semplice pulsante, cosa che lo rende davvero sorprendente.

La docking station è compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac OS e Linux ed è quindi adatta a un’ampia gamma di utenti. Le dimensioni compatte di 74 x 20,3 x 3,6 mm e l’elegante struttura in lega di alluminio nero la rendono elegante e resistente.

Nel complesso, la docking station rappresenta una soluzione efficiente e conveniente per gestire ed espandere la capacità di archiviazione. Grazie al design a doppio alloggiamento, alla compatibilità con diversi tipi di SSD e alla funzione di clonazione offline, offre versatilità agli utenti su diversi dispositivi e sistemi operativi. Se avete bisogno di trasferire dati, creare backup o aggiornare lo storage, questa docking station potrebbe fare al caso vostro.