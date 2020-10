Storeden, la realtà italiana per aprire il proprio shop online

Storeden è la piattaforma di e-commerce nata in Italia che sta registrando la maggiore crescita all’interno del Bel Paese (Fonte: Rapporto Casaleggio Associati 2020). Sono molti i brand che hanno scelto di utilizzarla per il proprio e-commerce, come Nardini, Melinda, Garmont, Scarpa, Euphidra ed il Bologna Calcio per citarne alcuni.

Si tratta di una soluzione SaaS (Software as a Service) per la vendita online e offline e con l’aiuto di esperti specializzati, aprire il vostro shop online diventa semplice e veloce, dalla realizzazione del sito fino alla spedizione dei vostri prodotti.

L’obiettivo di Storeden è quello di semplificare il processo di creazione e gestione di uno shop online. Gli store online creati con il sistema realizzato dall’azienda sono altamente personalizzabili nella grafica e sono configurabili in multi-lingua per permettervi di espandere il vostro business anche al di fuori dei confini nazionali.

Tra le funzioni integrate in Storeden troviamo

la gestione di filtri e attributi prodotto;

la creazione di alberi di categorie e varianti;

l’impostazione di regole specifiche per il carrello;

la gestione dei carrelli abbandonati dagli utenti.

Storeden permette di integrare nel vostro negozio anche un sistema di recensioni, in modo che i clienti possano lasciarvi i loro feedback. La visualizzazione di queste recensioni è anche utile per invogliare nuovi clienti a procedere con gli acquisti. Inoltre è possibile creare una sezione blog dedicata alle novità, in modo da dare ancora più visibilità alle novità del vostro shop.

Ovviamente Storeden permette la gestione di tutti i dati dello shop. Non solo è presente un pannello di amministrazione contenente tutte le statistiche di cui potete avere bisogno, ma la gestione è possibile anche da smartphone grazie all’applicazione dedicata “Gestione Negozio”.

Gli esperti vi aiuteranno ad integrare il vostro eshop sulle piattaforme più diffuse come Amazon, eBay, Google Shopping, Facebook, Instagram e i vari comparatori di prezzo. Grazie al software creato ad hoc per la gestione del sito, la gestione di un magazzino sincronizzato sarà estremamente più facile. Infine Storeden mette anche a disposizione un sistema di spedizionieri per la consegna dei vostri prodotti, voi dovrete solamente preparare i pacchi e stampare le etichette.

Più di 3000 aziende hanno già scelto Storeden come partner per la creazione del proprio e-commerce e, se deciderete di affidarvi anche voi a questa azienda tutta italiana, vi consigliamo di contattare direttamente Storeden (meet.storeden.com) dopo la creazione del vostro account in modo da ricevere un’assistenza professionale.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Storeden.