Streacom DA2 V2, lo chassis mini-ITX si aggiorna con il supporto alla serie RTX 30 di NVIDIA

A differenza di qualche anno fa, sono ormai in commercio molti chassis in formato mini-ITX dalle forme e dimensioni più disparate. Ma il DA2 di Streacom, lanciato nel 2018, offriva molte opzioni interessanti che rimangono molto attuali anche per gli standard del 2020. L’intero chassis è realizzato in alluminio, conferendogli una splendida estetica in grado di integrarsi al meglio in qualsiasi ambiente, e il case è completamente personalizzabile, caratterizzato da un design completamente modulare che consente di posizionare l’alimentatore, gli SSD, i dischi rigidi ed il sistema di raffreddamento a liquido AIO ovunque vogliate.

Streacom ha aggiornato il suo chassis DA2 ITX con una revisione V2. Questa nuova variante presenta diversi aggiornamenti, ma le modifiche principali sono state effettuate per consentire alle schede RTX 3080 e RTX 3090 Founders Edition di funzionare perfettamente all’interno del prodotto. Una di queste include la possibilità di montare l’alimentatore orizzontalmente con la ventola rivolta verso la parte anteriore del case. Ciò consente alla ventola di estrazione posteriore di una RTX 3080 Founders Edition di fungere da ventola di immissione per il PSU. È un’ottima idea in quanto il case è privo di ventilazione frontale.

Forse la più grande modifica al DA2 V2 è la sua capacità di montare verticalmente una scheda grafica all’interno dello chassis. La modifica comporta la rimozione del pannello posteriore (che ospita i supporti per una ventola in estrazione) e l’installazione del supporto verticale che include un nuovo pannello posteriore. Questo cambiamento permette l’installazione di schede grafiche a triplo slot all’interno del sistema, in particolare l’RTX 3090 Founders Edition. Ma, naturalmente, viene supportata qualsiasi scheda a triplo slot.

Nel complesso, il design del case è davvero ottimo e consente di avere il pieno controllo dei componenti interni che andremo ad installare, dal sistema di dissipazione allo spazio di archiviazione. Streacom afferma che DA2 V2 sarà acquistabile presso alcuni rivenditori selezionati intorno alla seconda settimana di ottobre, mentre sarà largamente disponibile entro fine novembre. Purtroppo, al momento non è ancora stato annunciato il prezzo ufficiale di vendita.