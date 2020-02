Stream S07: il nuovo hard disk esterno di Silicon Power

Silicon Power, nota casa produttrice taiwanese di dispositivi di archiviazione, ha introdotto da poco un nuovo hard disk esterno da 3,5 pollici nella propria lineup. Il nome, come da titolo, è Stream S07. Questo disco rigido esterno non punta ad essere soltanto funzionale, ma anche gradevole dal punto di vista estetico. Andando con ordine però, parliamo prima delle specifiche.

L’Hard Drive raggiunge capacità di memoria fino a 8 TB, che equivale a circa 1,3 milioni di foto da 6 MB l’una o, se preferite, 800 film con risoluzione 4K Ultra HD. Insomma, non serve aggiungere altro da questo punto di vista. Una capacità così grande deve però essere supportata anche da velocità di trasferimento degne di nota.

Grazie all’interfaccia USB 3.2 di prima generazione, Silicon Power Stream S07 è in grado di raggiungere una velocità di 5 Gigabit al secondo. Il limite ovviamente dipende anche dal dispositivo a cui lo si collega, che può spaziare da un semplice PC, ad una console, Smart TV o altro ancora. Per quanto riguarda proprio le TV, Stream S07 è in grado di registrare i vostri programmi preferiti, così da poterli poi riprodurre a vostro piacimento su un qualsiasi dispositivo multimediale.

Come detto, Silicon Power ha pensato anche al design. L’idea di base è che il disco risulti solido come una roccia: è pensato per essere (come lo definisce l’azienda) la “pietra angolare” dell’archiviazione, un dispositivo fondamentale per conservare i propri file multimediali come musica, film in alta definizione ed e-book.

La scelta della pietra come esempio serve a richiamare anche l’idea di un dispositivo caratterizzato da durabilità e longevità. Sulla parte superiore il disco è caratterizzato da una crepa che sembra spezzare in due il la scocca. Una scelta stilistica particolare, ma utile a nascondere la presa d’aria per la ventilazione. Per concludere, ritroviamo anche l’immancabile LED utile ad indicare lo stato durante il trasferimento dei dati.