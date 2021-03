StreamPi è il software Raspberry che ogni streamer dovrebbe avere

Sono moltissimi gli streamer professionisti e amatoriali che si affidano alle cosiddette stream deck per il controllo delle proprie registrazioni e dirette. Queste stream deck non sono altro che delle tastiere programmabili che permettono di eseguire azioni rapide in base alle impostazioni dell’utente, tuttavia solitamente esse costano una vera fortuna. L’alternativa? StreamPi vi permetterà di crearvi la vostra stream deck personalizzata con un Raspberry Pi o persino uno smartphone Android!

Volete entrare a far parte del mondo degli streamer (o magari ci siete già) ma il vostro budget è un po’ ristretto? StreamPi vi permetterà di approfittare delle comodità a cui hanno accesso gli streamer professionisti con il solo ausilio di un Raspberry Pi oppure un vecchio smartphone Android che avete già in un cassetto!

StreamPi è un’applicazione multipiattaforma e open-source progettata per integrarsi con le i software più comuni utilizzati dagli streamer ed è controllabile con dei comodi pulsanti touchscreen. Il sito web di StreamPi elenca Samuel Quinones e Debayan Sutradhar come suoi sviluppatori principali.

L’applicazione trasformerà il vostro Raspberry Pi dotato di touchscreen oppure il vostro smartphone o tablet Android in un vero e proprio rimpiazzo per le ottime ma costose Stream Deck di Elgato.

Gli utenti possono programmare funzioni personalizzate che funzionano con app come OBS, Spotify e recentemente nuove aggiunte come Twitter, Command Line e molto altro. È in piano anche l’espansione del supporto con ulteriori programmi come Discord.

Il client che viene eseguito sul Raspberry o sul dispositivo Android esegue StreamPi e accetta input dall’utente, il quale innesca degli eventi utilizzando una qualsiasi delle applicazioni supportate. Il server supporta sia gli host Windows che Linux!

L’interfaccia della stream deck può essere personalizzata a piacere, il che è sempre ottimo! Gli sviluppatori hanno pubblicato un breve video che presenta il progetto e mostra il software in azione.

Se siete interessati a costruirvi la vostra personale stream deck vi lascio al sito ufficiale di StreamPi e alla pagina GitHub dove trovate tutta la documentazione a riguardo.