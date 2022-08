Con la fine delle vacanze estive, quale modo migliore di prepararsi al rientro a scuola se non acquistando con un nuovo computer, sfruttando le varie offerte del Back to School? Grazie a questi sconti infatti è possibile acquistare un computer portatile di ultima generazione a prezzo vantaggioso, portandosi a casa una macchina capace di gestire presentazioni complesse, svilluppo di software, progetti, modellazioni e rendering sia 2D che 3D, adatta quindi anche ai corsi di studi universitari che più sfruttano software professionali, come ingegneria, architettura, informatica o design, oltre che a studenti che magari sono agli ultimi anni di superiori e vogliono un PC performante, che gli permetta di studiare senza difficoltà e di giocare una terminati i compiti a casa.

Grazie alla presenza di schede video NVIDIA GeForce RTX, i notebook di cui vi parleremo tra poco sono ottime soluzioni per gestire sia i giochi di ultima generazioni che i programmi più complessi, che sfruttano i CUDA Core, i Tensor Core e le tecnologie sviluppate da NVIDIA per accelerare il flusso di lavoro. A questo proposito, è importante sottolineare che sui portatili è possibile installare i driver NVIDIA Studio, ossia quelli contenenti diverse ottimizzazioni per i software professionali, senza alcuna difficoltà: semplicemente, dalla pagina di download dei driver per la scheda video del vostro notebook (o dal programma NVIDIA GeForce Experience), potrete scegliere tra driver NVIDIA Studio e driver GameReady, ottimizzati per il gaming e con il supporto anche ai giochi più recenti. Ovviamente anche i driver GameReady integrano il pieno supporto ai software di creazione di contenuti, ma con i driver NVIDIA Studio avrete qualche sicurezza in più, dal momento che viene testata a fondo la compatibilità con diverse versioni dello stesso programma.

MSI Vector GP66

Partiamo con il portatile dalle prestazioni maggiori, un MSI Vector GP66 equipaggiato con processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 da 150 watt, accompagnati da un capiente SSD PCIe da 1TB, 16GB di memoria RAM DDR4, connettività Wi-Fi 6 e schermo Full HD 240Hz, per poter giocare al meglio anche ai titoli più competitivi e frenetici. Un notebook con queste caratteristiche è l’ideale per gli studenti che devono creare e gestire progetti particolarmente impegnativi, che hanno bisogno di molta potenza di calcolo, come ad esempio modellazione e rendering 2D e 3D. Grazie alle offerte Back To School MSI Vector GP66 è disponibile al prezzo scontato di 2599€, una cifra senza dubbio importante, ma che è necessario spendere se si vuole una macchina abbastanza potente da gestire senza fatica qualsiasi compito le venga affidato.

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Se non avete bisogna di tutta questa potenza, ma siete semplicemente alla ricerca di un nuovo portatile che riesca a gestire diversi carichi di lavoro e che non costi una fortuna, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 potrebbe essere quello che fa al caso vostro. Ha un processore AMD Ryzen 5 5600H e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 90 watt, 8GB di memoria RAM DDR4, un SSD da 512GB, schermo Full HD 120Hz da 15,6″ e connettività Wi-Fi 6 802.11ax. Con una dotazione hardware simile, non avrete problemi a scrivere la vostra tesi o a creare presentazioni e progetti (anche complessi), in più avrete a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare appunti e documenti. Grazie alle offerte Back to School potrete acquistare il Lenovo IdeaPad Gaming 3 a soli 899€, cifra davvero invitante per un prodotto che, a conti fatti, sarà capace di darvi soddisfazioni tanto nello studio quanto nel gioco e nello svago.

MSI Katana GF66 con RTX 3070

Pensate di aver bisogno di un po’ più di potenza, sia in termini di CPU che di GPU? Allora date un’occhiata all’MSI Katana GF66, con processore Intel Core i7-11800H di undicesima generazione e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, disponibile a 1399€. Il Core i7-11800H offre più potenza rispetto al Ryzen 5 presente sul Lenovo IdeaPad Gaming 3, riuscendo a gestire meglio tanti programmi (o tante schede del browser) aperti contemporaneamente; discorso analogo per la RTX 3070, che assicura performance superiori sia nei giochi che nella gestione di altri carichi di lavoro rispetto alla RTX 3060. A completare la dotazione tecnica troviamo 16GB di memoria RAM DDR4, un SSD PCIe da 512GB, connettività Wi-Fi 6 e uno schermo Full HD 144Hz da 15,6″ con pannello IPS-Level.

MSI Katana GF66 con RTX 3050 Ti

Tra le offerte è disponibile anche un altro MSI Katana GF66, equipaggiato questa volta con grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti e processore Intel Core i7-11800H, che si configura come ottima soluzione per chi vuole un PC abbastanza equilibrato, ma con leggermente più potenza sulla CPU che sulla GPU. A bordo troviamo poi 8GB di RAM, un SSD da 512GB e connettività Wi-Fi, insieme a uno schermo 15,6″ Full HD 144Hz, adatto quindi anche per il gaming. Questa variante dell’MSI Katana GF66 è in offerta a 1099€, un prezzo senza dubbio interessante viste le caratteristiche tecniche.