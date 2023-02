AgileBits, sviluppatore del software 1Password, uno dei migliori password manager per la custodia delle credenziali d’accesso, ha annunciato che a partire da questa estate verrà aggiunto il supporto alle passkey, con cui sarà possibile eseguire accessi senza password ai propri account, seguendo così Apple e Google che hanno fatto lo stesso già a partire dall’anno scorso. Le passkey consentono di aumentare notevolmente la sicurezza degli accessi, poiché a differenza delle tradizionali password, sono composte da una coppia di chiavi di cui una pubblica, registrata nei server del fornitore del servizio, e l’altra privata e presente soltanto nei PC o nei dispositivi degli utenti.

Ciò contribuisce anche a renderle decisamente meno suscettibili nel caso avvengano delle violazioni, potendosi integrare anche con altri metodi di sicurezza come i sistemi di autenticazione biometrica e il riconoscimento del volto. Su 1Password inoltre, le passkey saranno basate sulla stessa sicurezza che caratterizza le Chiavi Segrete, solitamente generate dalle piattaforme nel caso sia necessario ripristinare l’accesso agli account. Come afferma il post pubblicato sul blog della casa di sviluppo, l’utilizzo della passkey è tutto ciò che servirà agli utenti per avere accesso a tutti i propri account.

Credit: 1Password

“Sempre più siti e servizi aggiungono il supporto passkey ogni settimana, ma sia che siate i primi a iniziare a utilizzarle o che abbiate bisogno di affidarvi alle password per un po’ più a lungo, adesso siete coperti. A differenza delle password create dall’utente, le passkey sono complesse e univoche per loro concezione. Vengono generate e archiviate sui vostri dispositivi e non vengono mai condivise con il nostro servizio cloud.”

Scrivono gli sviluppatori sul loro blog. Proprio per l’utilizzo di chiavi con entropia di 256 bit (la misura con cui viene valutata la loro robustezza), le passkey sono particolarmente resistenti anche ad altre violazioni fraudolente come il phishing, offrendo così una protezione notevolmente migliore e sicura.